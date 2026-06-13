Aadhaar Card Rule: मोठी बातमी! १८ वर्षांवरील लोकांना आधार कार्ड मिळणार नाही; असा निर्णय नेमका कुणी घेतला अन् का? नवे नियम लागू

आसाममधील हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने अवैध स्थलांतरितांवर कारवाई सुरू केली आहे. संशयित स्थलांतरितांना आधार कार्ड न देण्याचा निर्णय हिमंता बिस्वा सरमा मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, राज्यात १८ वर्षांवरील संशयित व्यक्तींना यापुढे आधार कार्ड दिले जाणार नाही. राज्यात अवैध स्थलांतरितांचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..मुख्यमंत्री म्हणाले की, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये, आधार कार्ड जारी करण्याच्या परवानगीसाठी जिल्हा आयुक्तांना राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल. याशिवाय, १८ वर्षांखालील व्यक्तींना आधार कार्ड देणे सुरूच राहील. अर्जदार आधार कार्डसाठी पात्र आहे की नाही, हे सरकार नंतर ठरवेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील आधार कार्ड जारी करण्याची प्रक्रिया अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे, जिथे जवळपास सर्व पात्र व्यक्तींना कार्ड जारी करण्यात आले आहेत..Dhiraj Seth: भारताला मिळाले नवे लष्करप्रमुख! कोण आहेत लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ?.त्यांनी स्पष्ट केले की, काही जिल्ह्यांमध्ये हा आकडा १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला असून, ज्यांनी ही अतिरिक्त आधार कार्डे मिळवली आहेत, त्यांना ओळखणे महत्त्वाचे आहे. कोणताही बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिक आधार कार्ड मिळवू नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आसाममध्ये अनेक वर्षांपासून शेजारील बांगलादेशातून अवैध स्थलांतर होत असून, त्यामुळे राज्यात अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. .अनेक अवैध स्थलांतरितांनी राज्यात आपला तळ ठोकला आहे. या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की, चहाच्या मळ्यांमधील समुदाय आणि अनुसूचित जमातींमधील सदस्यांना आधार कार्ड देणे सुरूच राहील, कारण त्यांच्यापैकी अनेकांना ते अद्याप मिळालेले नाही. ही बंदी १ एप्रिल २०२७ पासून पूर्णपणे लागू केली जाईल. त्या तारखेनंतर, या समुदायांमधील १८ वर्षांवरील लोकांनाही आधार कार्ड दिले जाणार नाही..Sohan Halwa : पाकिस्तानला देखील भुरळ घालणारा सोहन हलवा! बच्चनसाठी विमानातून पाठवले जाते पार्सल, जाणून घ्या १०० वर्षांची सिक्रेट रेसिपी.मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, राज्य सरकार आधार कार्ड जारी करण्याबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेईल आणि आसाममध्ये हे दस्तऐवज मिळवणे सोपे नसेल. गेल्या वर्षी त्यांनी सांगितले होते की, बांगलादेशातून होणारे अवैध स्थलांतर रोखण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आसाम सरकार प्रौढांना आधार कार्ड जारी करण्यासाठी अधिक कठोर नियमांचा विचार करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.