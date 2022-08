पत्नीनं जबरदस्तीनं बीफ खायला घातलं, पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या!

सूरत : पत्नीनं जबरदस्तीनं बीफ खायला घातल्यानं पतीनं आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना गुजरातमधील सूरतमध्ये घडली आहे. याप्रकरणी पत्नी आणि मेहुण्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. (Hindu man dies by suicide after Muslim wife forcefully feed him beef in Surat)

इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, रोहित प्रतापसिंह राजपूत असं आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. जूनमध्ये ही घटना घडली होती. दोन महिन्यांनंतर त्याच्या मृत्यूमागचं कारण समोर आलं आहे. गळफास घेण्यापूर्वी त्यानं फेसबूकवर एक पोस्टही लिहिली होती. या पोस्टवरुनच त्याच्या आत्महत्येच कारण समोर आलं आहे. यावरुनच पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली आहे.

"आत्महत्या केलेल्या रोहितनं आपल्या फेसबुकवरील सुसाईड नोटमध्ये म्हटलं की, मी हे जग सोडून चाललो आहे. याला कारणीभूत माझी पत्नी सोनम अली आणि तिचा भाऊ अख्तर अली हे आहेत. माझ्या सर्व मित्रांना विनंती आहे की त्यांनी मला न्याय मिळवून द्यावा. मला जीवे मारण्याची धमकी देत बळजबरीनं बीफ खाऊ घातलं. आता बीफ खाल्यानं मी या जगात जिवंत राहण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळं मी आत्महत्या करत आहे"

रोहितच्या या फेसबूक पोस्टबाबत त्याच्या नातेवाईकांना दोन महिन्यांनंतर कळालं. त्यानंतर त्यांनी सूरत पोलिसांमध्ये धाव घेतली. रोहितच्या आईनं त्याच्या पत्नी आणि मेहुण्याविरोधात ही तक्रार दाखल केली आहे. आरोपींना शिक्षा व्हावी अशी मागणी रोहितची आई वीणादेवी यांनी केली आहे.