भारतासाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘दीपावली’ युनेस्कोच्या यादीत, CM योगींची पहिली प्रतिक्रिया

दीपावलीचा सण युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत (Intangible Cultural Heritage List) समाविष्ट करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
दीपावलीचा सण युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत (Intangible Cultural Heritage List) समाविष्ट करण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गर्व व्यक्त केला आहे. सीएम योगी यांनी या महत्त्वपूर्ण सन्मानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची वाढती सांस्कृतिक प्रतिष्ठा असल्याचा पुरावा मानला आहे.

