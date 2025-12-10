भारतासाठी ऐतिहासिक क्षण! ‘दीपावली’ युनेस्कोच्या यादीत, CM योगींची पहिली प्रतिक्रिया

दीपावलीचा सण युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत (Intangible Cultural Heritage List) समाविष्ट करण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गर्व व्यक्त केला आहे. सीएम योगी यांनी या महत्त्वपूर्ण सन्मानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची वाढती सांस्कृतिक प्रतिष्ठा असल्याचा पुरावा मानला आहे..मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा सन्मान उत्तर प्रदेशसाठी अत्यंत सार्थक असल्याचे सांगितले. त्यांनी यावर जोर दिला की, प्रभू श्री रामचंद्रांची पावन भूमी अयोध्या हेच ते ठिकाण आहे, जिथे सर्वात आधी दीपावलीचा उत्सव साजरा करण्यात आला होता; त्यामुळे हा सन्मान विशेष महत्त्वाचा आहे..दीपावलीचे महत्त्व आणि सीएम योगींचे मतसीएम योगी यांनी आपल्या अधिकृत पोस्टमध्ये या सणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ते म्हणाले:"दीपावली हा अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचा आणि नवीन सुरुवातीचा उत्सव आहे. अयोध्येचा हा शाश्वत प्रकाश मानवतेला सत्य आणि सद्भावनेकडे मार्गदर्शन करत राहील." या जागतिक मान्यतेबद्दल सीएम योगी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आणि सांगितले की, त्यांच्या सरकारकडून संस्कृती आणि वारसाला दिले जात असलेल्या महत्त्वाचा हा परिणाम आहे..युनेस्कोची अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादी म्हणजे काय?युनेस्कोच्या मते, सांस्कृतिक वारसा केवळ "स्मारके आणि वस्तूंच्या संग्रहांपलीकडे" आहे. यात "आपल्या पूर्वजांकडून वारसा मिळालेल्या आणि आपल्या वंशजांपर्यंत पोहोचवलेल्या परंपरा किंवा जिवंत अभिव्यक्तींचा" समावेश होतो. यामध्ये तोंडी परंपरा, कला प्रदर्शन, सामाजिक प्रथा, विधी (Rituals), सणांचे कार्यक्रम, निसर्ग आणि विश्वाशी संबंधित ज्ञान आणि पद्धती किंवा पारंपरिक हस्तकला तयार करण्याचे ज्ञान आणि कौशल्ये यांचा समावेश होतो..युनेस्कोने परिभाषित केल्यानुसार, अमूर्त सांस्कृतिक वारसा हा "पारंपरिक, समकालीन आणि त्याच वेळी जिवंत" असतो. तसेच, तो "समावेशक (Inclusive)", "प्रतिनिधित्व करणारा (Representative)" आणि "समुदाय-आधारित (Community-based)" असावा लागतो.हा वारसा "जागतिकीकरणाच्या वाढत्या परिस्थितीत सांस्कृतिक विविधता टिकवून ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक" आहे आणि "विविध समुदायांच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाची समज आंतरसांस्कृतिक संवादात मदत करते आणि जीवनशैलीच्या इतर मार्गांसाठी परस्पर आदरास प्रोत्साहन देते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.