RSS ऐवजी 'जरी पटका मंडळ' असतं 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'चं नाव, जाणून घ्या या नावामागचा इतिहास...

तारीख होती 27 सप्टेंबर 1925, म्हणजेच विजयादशमीचा दिवस. या दिवशी डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांनी त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या साक्षीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (RSS) स्थापना केली होती. आज, हीच संघटना देशातील सर्वात मोठी सांस्कृतिक संघटना म्हणून ओळखली जाते. या संघटनेला यंदा 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या 100 वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गावागावांत पोहोचला आहे. आज देशभरात 83 हजारांहून अधिक शाखा आणि लाखो स्वयंसेवक आहेत. या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नावामागचा इतिहासही रंजक आहे..आज तकने दिलेल्या वृत्तानुसार, डॉ. हेडगेवार यांनी सांस्कृतिक संघटना स्थापन करून जवळपास सात महिने झाले होते. या संघटनेचं नाव काय असावं? असा प्रश्न हेडगेवार यांना पडला होता. त्यासाठी त्यांनी एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीची तारीख होती 17 एप्रिल 1926. या बैठकीला जवळपास 26 स्वयंसेवक उपस्थित होते. या 26 स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत संघटनेच्या नावावर विचारमंथन सुरू झालं..Keshav Hedgewar: RSS संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवारांना भारतरत्न द्या! जमाल सिद्दीकी यांची मागणी, राष्ट्रपतींना पत्र.ही बैठक आयोजित करण्यामागे आणखी एक तत्कालीन कारण होतं. नागपूरमधील रामटेक येथे रामनवमीचा मोठा उत्सव होणार होता. त्या ठिकाणी मोठी गर्दी होत असे. मात्र, ही गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नव्हती. अशा वेळी स्वयंसेवकांद्वारे गर्दी नियंत्रित केल्यास समाजात चांगला संदेश जाईल, असं हेडगेवार यांना वाटलं. पण या स्वयंसेवकांच्या संघटनेला नाव असणं गरजेचं होतं. नाहीतर, हे स्वयंसेवकही गर्दीचा भाग झाले असते. 17 एप्रिलच्या बैठकीमागे हे देखील एक कारण होतं..बराच वेळ विचारमंथन झाल्यानंतर तीन नावांवर सहमती झाली होती. त्यावर मतदानही घेण्यात आलं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडळ आणि भारतोद्धारक मंडळ अशी ही तीन नावं निश्चित झाली होती. जेव्हा मतदान घेण्यात आलं, तेव्हा 26 पैकी 20 जणांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावावर सहमती दर्शवली..या बैठकीला उपस्थित असलेले पी.के. सावलापूरकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिलं की, जरीपटका नाव हे एका प्रथम वर्षाला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याने सुचवलं होतं. पुढे जाऊन तोच विद्यार्थी न्यायाधीश झाला. असं असलं तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नाव हेडगेवार यांनी आधीच ठरवलं होतं..RSS Vijayadashami event : सरन्यायाधीशांच्या मातोश्री संघाच्या विजयादशमी सोहळ्यात होणार सहभागी, मुख्य अतिथी म्हणून निमंत्रण....याशिवाय या बैठकीत इतरही काही नावांवर चर्चा झाली होती. यामध्ये ‘शिवाजी संघ’, ‘महाराष्ट्र स्वयंसेवक संघ’, ‘हिंदू स्वयंसेवक संघ’ अशा नावांचा समावेश होता. मात्र, महापुरुषांच्या नावावर संघटनेचं नाव आपल्याला पटणार नाही, अशी भूमिका हेडगेवार यांनी मांडली. ही संघटना संपूर्ण भारतासाठी असावी, असं हेडगेवार यांचं मत होतं. अखेर बरीच चर्चा झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.