Home Minister Amit Shah: दहशतवादी कोठेही सुरक्षित नाहीत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा; दहशतवाद रोखण्यासाठी कायद्यातही सुधारणा

मानेसर : ‘‘ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केलेल्या हवाई कारवाईमध्ये पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांची मुख्यालये, प्रशिक्षण केंद्रे आणि त्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले असून, आता दहशतवाद्यांसाठी जगात कुठेही सुरक्षित ठिकाण शिल्लक नाही,’’ असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी हरियाना येथील एका कार्यक्रमात बोलताना केला..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.‘ब्लॅक कॅट’ कमांडो अशी ओळख असलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या (एनएसजी) ४१ व्या स्थापना दिनानिमित्त येथील ‘एनएसजी’च्या मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. शहा म्हणाले की, प्रत्येक दहशतवाद्याला कठोर शिक्षा देण्यासाठी भारतीय सुरक्षा दले आकाश पाताळ एक करण्याचा निर्धार करून कार्यरत आहेत.‘‘ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानातील दहशतवादी मुख्यालये, त्यांची प्रशिक्षण केंद्रे आणि त्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत.त्याचप्रमाणे ऑपरेशन महादेवच्या माध्यमातून आपल्या सुरक्षा दलांनी पहलगाममधील हल्ल्यात सहभागी दहशतवाद्यांचा अचूक शोध घेऊन त्यांना कंठस्नान घातले. या कारवाईने नागरिकांचा सुरक्षा दलांवरील विश्वास अधिक दृढ केला आहे,” असेही शहा म्हणाले..शहा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने दहशतवादाविरुद्ध शून्य-सहनशीलतेची धोरणे अवलंबिले आहे. सरकारच्या धोरणाचे विश्लेषण केल्यास तुमच्या लक्षात येईल की, कलम ३७० रद्द करणे, सर्जिकल स्ट्राईक, हवाई कारवाई आणि आता ऑपरेशन सिंदूर या सर्वांच्या माध्यमातून सरकारने हाच संदेश दिला आहे.तर आपल्या सुरक्षा दलांनी थेट दहशतवादाच्या मुळावरच प्रहार केला आहे..एनएसजीच्या शौर्याचा अभिमान“एनएसजीच्या शौर्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला विश्वास वाटतो की देशाची संरक्षण क्षमता, सक्षम हातात आहे. देशाला एनएसजीच्या शौर्याचा अभिमान आहे,’’ असेही शहा म्हणाले. शहा यांनी सांगितले की सरकार लवकरच उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथे एनएसजीचे सहावे केंद्र स्थापन करणार आहे. सध्या मुंबई, चेन्नई, कोलकता, हैदराबाद आणि गांधीनगर येथे एनएसजीची पाच केंद्रे कार्यरत आहेत. तसेच, शहा यांनी एनएसजीसाठी १४१ कोटी रुपयांच्या खर्चाने आठ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या विशेष प्रशिक्षण केंद्राची पायाभरणी केली. .‘आॅपरेशन सिंदूर २.० अधिक घातक असेल’जम्मू : भारताशी थेट युद्ध करण्याची पाकिस्तानची क्षमता नाही, परंतु ते पुन्हा पहलगामसारखे हल्ले करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असा दावा लष्कराच्या पश्चिम विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल मनोज कुमार कटियार यांनी मंगळवारी केला. अशा हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी राबविण्यात येणारे संभाव्य ‘ऑपरेशन सिंदूर २.०’ अधिक प्रखर आणि घातक असेल, असा इशारा त्यांनी दिला.‘‘या वेळी आम्ही जी कारवाई करू ती आधीपेक्षा अधिक घातक असेल. ती अधिक शक्तिशाली असेल.’’ असे लेफ्टनंट जनरल कटियार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.प्रतिबंधात्मक उपायकेंद्र सरकारने २०१९ नंतर, दहशतवादी रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत, असे प्रतिपादन शहा यांनी केले. यात प्रामुख्याने बेकायदा कारवाई (प्रतिबंध) कायदा आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायदा यामध्ये सुधारणा केल्या, तसेच सक्तवसुली संचालनालयाच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यांर्गत कारवाई करत दहशतवादासाठी निधी पुरविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असे शहा म्हणाले. सरकारने दहशतवादी निधीच्या पुरवठा प्रणालीची शास्त्रशुद्ध तपासणी करण्यासाठी प्रणाली उभारली आहे, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या दहशतवादी संघटनेवर बंदी घातली आहे आणि देशभरातील गुप्तचर माहिती संकलन व आदानप्रदानासाठी मल्टी एजन्सी सेंटरला (एमएसी) बळ दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.