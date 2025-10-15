देश

Home Minister Amit Shah: दहशतवादी कोठेही सुरक्षित नाहीत: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा; दहशतवाद रोखण्यासाठी कायद्यातही सुधारणा

Terrorists Nowhere Safe: ‘ऑपरेशन सिंदूरने पाकिस्तानातील दहशतवादी मुख्यालये, त्यांची प्रशिक्षण केंद्रे आणि त्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत.त्याचप्रमाणे ऑपरेशन महादेवच्या माध्यमातून आपल्या सुरक्षा दलांनी पहलगाममधील हल्ल्यात सहभागी दहशतवाद्यांचा अचूक शोध घेऊन त्यांना कंठस्नान घातले.
Home Minister Amit Shah emphasizes stronger legal measures to ensure no terrorist remains safe anywhere in India.

मानेसर : ‘‘ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान केलेल्या हवाई कारवाईमध्ये पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांची मुख्यालये, प्रशिक्षण केंद्रे आणि त्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले असून, आता दहशतवाद्यांसाठी जगात कुठेही सुरक्षित ठिकाण शिल्लक नाही,’’ असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी हरियाना येथील एका कार्यक्रमात बोलताना केला.

