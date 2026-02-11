देश

Vande Mataram: ६ श्लोक, २५ ओळी, ३.१० मिनिटे... राष्ट्रगीतापूर्वी पूर्ण वंदे मातरम् अनिवार्य; गृह मंत्रालयाचा नवा आदेश लागू

केंद्र सरकारने बुधवारी भारताचे राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाण्यासाठीच्या अधिकृत प्रोटोकॉलबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व अधिकृत प्रसंगी ज्यामध्ये तिरंगा फडकवणे आणि राष्ट्रपतींचे कार्यक्रमांमध्ये आगमन यासह, सहा श्लोकांचा समावेश असलेला वंदे मातरमचा ३ मिनिटे, १० सेकंदांचा आवृत्ती वाजवणे अनिवार्य केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट आदेश जारी केला आहे की, जर राष्ट्रगीत आणि जन गण मन एकाच वेळी गायले किंवा वाजवले गेले तर प्रथम वंदे मातरम वाजवले जाईल. या वेळी प्रेक्षकांना लक्षपूर्वक उभे राहावे लागेल.

