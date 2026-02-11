Vande Mataram: ६ श्लोक, २५ ओळी, ३.१० मिनिटे... राष्ट्रगीतापूर्वी पूर्ण वंदे मातरम् अनिवार्य; गृह मंत्रालयाचा नवा आदेश लागू

केंद्र सरकारने बुधवारी भारताचे राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाण्यासाठीच्या अधिकृत प्रोटोकॉलबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व अधिकृत प्रसंगी ज्यामध्ये तिरंगा फडकवणे आणि राष्ट्रपतींचे कार्यक्रमांमध्ये आगमन यासह, सहा श्लोकांचा समावेश असलेला वंदे मातरमचा ३ मिनिटे, १० सेकंदांचा आवृत्ती वाजवणे अनिवार्य केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट आदेश जारी केला आहे की, जर राष्ट्रगीत आणि जन गण मन एकाच वेळी गायले किंवा वाजवले गेले तर प्रथम वंदे मातरम वाजवले जाईल. या वेळी प्रेक्षकांना लक्षपूर्वक उभे राहावे लागेल..गृह मंत्रालयाने २८ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या १० पानांच्या आदेशानुसार, तिरंगा फडकवणे, राष्ट्रपतींचे कार्यक्रमांमध्ये आगमन त्यांच्या भाषणांपूर्वी आणि नंतर आणि राष्ट्राला संबोधित करण्यापूर्वी तसेच राज्यपालांच्या भाषणांपूर्वी आणि नंतर सहा श्लोकांचा समावेश असलेला वंदे मातरमचा ३ मिनिटे, १० सेकंदांचा आवृत्ती वाजवला किंवा गायला पाहिजे. मंत्रालयाच्या नोटमध्ये शालेय संमेलनांसह हे गाणे कुठे वाजवता येईल अशा कार्यक्रमांची आणि ठिकाणांची यादी देखील आहे. आतापर्यंत, राष्ट्रगीत वंदे मातरमबाबत कोणतेही अधिकृत नियम नव्हते..Bharat Bandh : कामगार, शेतकरी संघटनांकडून उद्या भारत बंद ; बँक, शाळा, महाविद्यालये अन् बाजारपेठा सुरू राहणार का?.गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, मंत्रालये आणि संवैधानिक संस्थांना जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, जेव्हा राष्ट्रगीताची अधिकृत आवृत्ती गायली जाते किंवा वाजवली जाते तेव्हा प्रेक्षकांनी लक्ष देऊन उभे राहावे. जेव्हा राष्ट्रगीत बातम्या किंवा व्हिडिओ चित्रपटाचा भाग म्हणून वाजवले जाते तेव्हा प्रेक्षकांनी उभे राहण्याची अपेक्षा केली जात नाही, कारण उभे राहिल्याने चित्रपटाच्या प्रदर्शनात व्यत्यय येईल आणि राष्ट्रगीताची प्रतिष्ठा वाढण्याऐवजी गोंधळ आणि गोंधळ निर्माण होईल..गृह मंत्रालयाने शैक्षणिक संस्थांना दैनंदिन शालेय संमेलनांमध्ये आणि महत्त्वाच्या संस्थात्मक कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम गायनाला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले आहे. या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये आणि सामान्य जनतेमध्ये राष्ट्रीय चिन्हांबद्दल जागरूकता आणि आदर निर्माण करणे आहे. औपचारिक स्पष्टता सुनिश्चित करण्यासाठी, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये शिफारस केली आहे की जेव्हा बँडद्वारे वंदे मातरम सादर केले जाते, तेव्हा त्याच्या आधी ढोलकीचा ताल किंवा बिगुलचा आवाज असावा जेणेकरून औपचारिकपणे गायन सुरू होईल..Narendra Modi: अमेरिकेसोबत मोदींचा आणखी एक करार? राफेलपेक्षा दुप्पट महाग विमानांची खरेदी.तसेच, मंत्रालयाने सिनेमा हॉल आणि चित्रपट प्रदर्शनासाठी विशिष्ट सवलती दिल्या आहेत. चित्रपटाच्या साउंडट्रॅकचा भाग म्हणून वंदे मातरम वाजवले जाईल तेव्हा प्रेक्षकांना उभे राहण्याची आवश्यकता नाही, कारण प्रेक्षकांना मनोरंजनाच्या ठिकाणी उभे राहण्यास भाग पाडल्याने पाहण्याचा अनुभव विस्कळीत होऊ शकतो आणि प्रेक्षकांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असते. राष्ट्रगीताशी संबंधित औपचारिक शिष्टाचाराच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या अभावाचे निराकरण करण्यासाठी या हालचालीचा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.