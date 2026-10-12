Hormuz Attack: होर्मुझमधील तेलवाहू जहाजांवरील हल्ल्यात 2 भारतीय खलाशी बेपत्ता

Hormuz Attack Indian Soldiers Missing: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ दोन तेलवाहू जहाजांवर हल्ले झाल्याने सागरी सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हल्ला झालेल्या एका जहाजावरील दोन भारतीय खलाशी बेपत्ता झाले असून, दुसऱ्या जहाजावरील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित असल्याचे समजते. भारताने या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करत निषेध नोंदवला असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. .Strait of Hormuz Attack : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला; ११ भारतीय खलाशी जखमी.आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवरील वाहतूक सुरक्षित राहणे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन होणे गरजेचे असल्याची भूमिका भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मांडली आहे. व्यापारी जहाजांवर वारंवार हल्ला होण्याच्या घटना अतिशय चिंताजनक आहेत. केंद्रीय बंदरे, जलवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनीही या हल्ल्यांच्या संदर्भात माहिती दिली आहे. .Strait of Hormuz: 'होर्मुझ'ची दादागिरी संपणार? पुतीन यांची भारताला मोठी ऑफर! दोन्ही देशांना सापडला नवा व्यापारी मार्ग.बेपत्ता खलाशांचा शोध सुरूएमटी पेट्रो डॉल्फिन या तेलवाहू जहाजावर ११ ऑक्टोबर रोजी ओमानमधील सोहार अँकरजवळ ड्रोन हल्ला झाला. या जहाजावर ११ भारतीय खलाशी होते. त्यापैकी नऊ जणांची सुटका करण्यात आली असून, बेपत्ता असलेल्या अन्य दोघांचा शोध सुरू आहे. स्थानिक तटरक्षक दलाकडून बचावकार्य करण्यात येत आहे, असे केंद्रीय बंदरे, जलवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी म्हटले आहे. .‘एमटी व्हॅलथेरा’ या मार्शल आयलंड्सचा ध्वज असलेल्या तेलवाहू जहाजावरही हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर जहाजावर मोठी आग लागली. मात्र, जहाजावरील सर्व ११ भारतीय खलाशी सुरक्षित असल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही जहाजांवरील हल्ल्यांसाठी कोण जबाबदार आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही..या भागातील तणाव कमी करण्यासाठी राजनैतिक संवाद साधण्याचे आवाहनही भारताने केले आहे. या घटनांमुळे सागरी वाहतुकीची सुरक्षितता आणि भारतीय खलाशांचे संरक्षण हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.