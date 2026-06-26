UP Forced Labour: उत्तर प्रदेशात ‘छळछावणी’ उघडकीस! बारा वेठबिगार मजुरांची सुटका; छळामुळे गेल्यावर्षी एकाचा मृत्यू, एकाच धाडस अन्..

मुझफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश): जर्मनीचा हुकूमशहा ॲडॉल्फ हिटलरने उभारलेल्या छळ छावण्यांची वर्णने विविध माध्यमांतून ऐकलेली असतानाच उत्तर प्रदेशात त्याच्या अत्याचाराची आठवण करून देणारी ‘छळछावणी’ उघडकीस आली आहे. चांगल्या पगाराची नोकरी, मोफत निवास आणि जेवणाचे आमिष दाखवून विविध राज्यांतील मजुरांना एका कारखान्यात आणण्यात आले. मात्र, तेथे त्यांना वेठबिगार म्हणून डांबून ठेवत अमानुष छळ करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. बारा मजुरांची सुटका करण्यात आली असून, त्यापैकी एका मजुराचा छळामुळे मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा मृतदेह पोत्यात भरून विल्हेवाट लावण्यात आल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी कारखान्याच्या मालकासह अन्य आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.मंडी गावातील कागदी ताटल्यांचे उत्पादन कारखान्यावर २२ जून २०२६ रोजी प्रशासन आणि पोलिसांनी छापा टाकून १२ वेठबिगार मजुरांची सुटका केली होती. यात काही अल्पवयीनही होते. या मजुरांच्या शरीरावर मारहाण आणि छळाच्या खुणा आढळल्या होत्या. त्यानंतर सुरू झालेल्या तपासादरम्यान हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला. मजुरांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना महिन्याला १२ ते १५ हजार रुपये वेतन, मोफत निवास आणि आठ तासांच्या कामाचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, कारखान्यात पोचताच त्यांचे मोबाइल आणि ओळखपत्रे काढून घेण्यात आली आणि त्यांना कुलूपबंद परिसरात डांबून ठेवले..आग्रा येथील सोनू चौहान याने सांगितले की, झोप येत असल्यास पट्ट्याने मारहाण केली जात होती. २४ तासांत केवळ तीन-चार भाकऱ्या दिल्या जात. त्यांनी अनेक महिन्यांपासून भाजी किंवा वरण पाहिले नव्हते. काही वेळेला जनावरांना दिल्या जाणाऱ्या कोंड्यापासून बनवलेल्या पोळ्या मीठ आणि लाल मिरचीसोबत खाव्या लागत होत्या. उत्तराखंडमधील रामू याच्या म्हणण्यानुसार, कामाचा दिवस पहाटे चार वाजता सुरू होऊन मध्यरात्रीपर्यंत चालत असे. मजुरांना फक्त दोन-तीन तास झोप मिळत होती. आजारी पडले तरी सुटी नव्हती. कारखान्याभोवती उंच भिंती, कुलूपबंद गेट, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि पिटबुल श्वान असल्याने पळून जाणे अशक्य होते. मजुरांनी मारहाण, चाबकाचे फटके, भाल्याने टोचणे आणि श्वानांकडून चावे घेण्याचे आरोप केले आहेत..नोव्हेंबरमध्ये मजुराचा मृत्यूकाही मजुरांच्या म्हणण्यानुसार, नेपाळी मजूर अर्जुन उर्फ टोपी याचा गेल्यावर्षी छळामुळे मृत्यू झाला. या आरोपांवरून पोलिसांनी स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक संजय कुमार यांनी सांगितले की, अर्जुन नावाच्या एका मजुराचा नोव्हेंबर २०२५ मध्ये कारखान्यातील कथित छळामुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह एका पिशवीत भरून विल्हेवाट लावण्यात आला. या आरोपांनंतर कारखान्याचा मालक अंकित बलियान आणि शिवा त्यागी यांच्याविरुद्ध नव्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी शिवा त्यागी याला अटक करण्यात आली असून मुख्य आरोपी अंकित बलियान अद्याप फरार आहे. त्याला अटक करण्यासाठी दोन विशेष पोलिस पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत..एकाच्या धाडसामुळे मजुरांची सुटकाया आठवड्याच्या सुरुवातीला एका मजुराने धाडसाने कारखान्यातून पळ काढून तितावी पोलिस ठाण्यात माहिती दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर पोलिस आणि कामगार विभागाने कारवाई करून मजुरांची सुटका केली. सर्वांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यांना उपचार, समुपदेशन आणि पुनर्वसनाची मदत दिली जात असून कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचे कामही सुरू आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे जबाब दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदविण्यात आले आहेत. या प्रकरणासंदर्भात पुरावे गोळा करण्यासाठी आणि सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...हा प्रकार मानवी सन्मानावरचा हल्ला आहे.पीडितांना न्याय मिळावा तसेच जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा व्हावी.- राहुल गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.