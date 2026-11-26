रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना औषधे खरेदी करताना दरांची पारदर्शक माहिती मिळावी आणि त्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखता यावी, यासाठी उत्तर प्रदेश अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासनाने (FSDA) विशेष मोहीम सुरू केली आहे. राज्यातील रुग्णालय परिसरातील फार्मसींची ४ डिसेंबर २०२६ पर्यंत तपासणी केली जाणार आहे. प्रत्येक फार्मसीला औषधांची खरेदी किंमत (Price to Retailer) आणि रुग्णांना आकारली जाणारी विक्री किंमत (Price to Consumer) आपल्या सार्वजनिक वेबसाइटवर जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.एफएसडीए आयुक्त डॉ. रौशन जॅकब यांनी सर्व जिल्ह्यांतील औषध निरीक्षकांना या मोहिमेअंतर्गत सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. औषधांच्या किमती निश्चित करणे किंवा नफ्यावर मर्यादा घालणे हा या मोहिमेचा उद्देश नसून, औषधांच्या खरेदी आणि विक्री दरांची माहिती रुग्णांना उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील हेतू आहे..खरेदी आणि विक्री किंमत जाहीर करणे आवश्यकरुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना अनेकदा रुग्णालय परिसरातील फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करावी लागतात. अशा वेळी औषधांची मूळ खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून घेतली जाणारी रक्कम यातील फरक समजणे कठीण जाते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन एफएसडीएने फार्मसींना औषधांच्या खरेदी आणि विक्री किमतीची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.विभागाच्या यापूर्वीच्या तपासण्यांमध्ये काही औषधे स्टॉकिस्ट किंवा उत्पादकांकडून छापील कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा (MRP) कमी दरात मिळत असल्याचे आढळले होते. मात्र, या सवलतीचा लाभ रुग्णांना मिळत नसल्याची बाबही समोर आली होती. त्यामुळे औषधांच्या प्रत्यक्ष खरेदी किमतीची माहिती उपलब्ध करून देण्यावर विभागाने भर दिला आहे..वेबसाइटवर परवाना, फार्मासिस्ट आणि साठ्याची माहितीएफएसडीएने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार प्रत्येक रुग्णालय फार्मसीने सार्वजनिक वेबसाइटवर आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. यामध्ये फार्मसीचा परवाना क्रमांक, फार्मसी आणि परवानाधारकाचे नाव व पत्ता यांचा समावेश आहे.याशिवाय नियुक्त फार्मासिस्टचे नाव, नोंदणी क्रमांक आणि छायाचित्र तसेच औषधांच्या साप्ताहिक साठ्याचा तपशीलही वेबसाइटवर अपलोड करावा लागणार आहे. फार्मसीच्या काउंटरवर वेबसाइटची लिंक आणि क्यूआर कोड (QR Code) लावणेही आवश्यक करण्यात आले आहे. या माध्यमातून रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना संबंधित माहिती सहज पाहता येईल..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.४ डिसेंबरपर्यंत तपासणी; नियमांचे पालन न केल्यास कारवाईविशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान १ ऑक्टोबरच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या फार्मसींची माहिती संकलित केली जाणार आहे. आवश्यक माहिती वेबसाइटवर उपलब्ध न करणे आणि इतर निर्देशांचे पालन न करणे यासंदर्भात 'ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट, १९४०' अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.तपासणी प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी औषध निरीक्षकांना दररोजचा अहवाल मुख्यालयाने निश्चित केलेल्या गुगल फॉर्मवर सादर करावा लागणार आहे. संबंधित विभागीय सहायक आयुक्त या अहवालांवर देखरेख ठेवतील. ४ डिसेंबरपर्यंत ही विशेष मोहीम राबवून राज्यातील रुग्णालय फार्मसींनी निर्देशांचे पालन केले आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.