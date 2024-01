MP Crime News: महिला अधिकाऱ्याची पतीने का केली हत्या? वॉशिंग मशीनमुळे रहस्य उलगडलं!

भोपाळ- मध्य प्रदेशच्या डिंरोरी जिल्ह्यातील शाहपुरामध्ये एका महिला उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याचा (एसडीएम) मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी मृत्यूच्या २४ तासांत निशा नापित शर्माच्या हत्येचे रहस्य उलगडलं आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी पती मनीष शर्मा याला अटक केली आहे. पोलिसांनी बेडशीट, उशी आणि वॉशिंग मशीनमध्ये असलेल्या कपड्यांच्या मदतीने हत्येचा कट समोर आणला आहे. (How a washing machine helped solve mystery sdm murdered by her husband MP crime news)

माहितीनुसार, निशाने पतीला सर्विस बुक, विमा आणि बँक रिकॉर्डमध्ये वारस केलं नव्हतं. याच्या रागातून मनीषने पत्नीची हत्या केली आहे. निशा शर्मा यांची अचानक हत्या झाल्याने खळबळ उडाली होती. रिपोर्टनुसार, मनीषने आपल्या पत्नीला शाहपुरा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. नाक आणि तोंडातून रक्त येत असल्याचं त्यानं कारण दिलं होतं. मात्र, हॉस्पिटमध्ये दाखल करण्याच्या आधीच निशा यांचा मृत्यू झाला होता.