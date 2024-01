Solapur Crime News: मुलगा अभ्यास करत नाही, खोड्या काढतो, मोबाईल मागतो म्हणून बापानेच मुलाला संपवलं

सोलापूर- तुळजापूर रोडवर १३ जानेवारीला १४ वर्षीय मुलाचा संशयास्पद मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणात पित्यानेच आपल्या मुलाला संपवल्याचं समोर आलं होतं. वडिलांनी मुलाच्या शितपेयामध्ये विषारी पावडर टाकून त्याला संपवलं होतं. पित्याला अटक देखील करण्यात आली होती. बापानेच आपल्या पोटच्या मुलाला का संपवलं असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. याप्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.(father killed son because the son does not study pulls pranks asks for a mobile phone solapur crime news)

मुलगा अभ्यास करत नाही. नेहमी खोड्या काढतो आणि सतत मोबाईल मागतो या कारणासाठी वडिलांनी आपल्या मुलाला संपवल्याचं समोर आलं आहे. विजय सिद्राम बट्टू (४३) याला अटक करण्यात आल्यानंतर त्याची पोलिसांनी कसून चौकशी केली होती. त्यामध्ये विजयने ही कबुली दिली आहे. त्याच्या या स्पष्टीकरणामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.