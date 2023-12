Mohan Yadav: "मोहनजी उभे राहा"; भाजपनं मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी अशी केली निवड

भोपाळ : मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांची कारकीर्द आता संपली असून यादव काळ सुरु झाला आहे. अर्थात मोहन यादव हे राज्याचे नवे मुख्यमंत्री निवडले गेले आहेत. भाजपनं सोमवारी या नावाची घोषणा केली. हे समोर येताच भाजपच्या अनेक बड्या नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. पण मोहन यादव यांची निवड नेमकी कशी झाली जाणून घेऊयात. (How BJP chose Mohan Yadav for the post of Chief Minister of Madhya Pradesh)