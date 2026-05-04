४ जून २०२४ चा धक्का ते ४ मे २०२६ चा दमदार कमबॅक! भाजपने २३ महिन्यांत भारताचे राजकीय चित्र कसे बदलले? मोदींची राजकीय कमाल

४ जून २०२४ रोजी जेव्हा १८व्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले, तेव्हा भाजपला धक्का बसला. ४०० जागा जिंकण्याचा दावा करूनही, भाजपला बहुमत मिळवता आले नाही. विजयानंतर भाजपच्या मुख्यालयात पोहोचल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डोळ्यांतील अश्रू कॅमेऱ्याच्या फ्लॅशमधून स्पष्ट दिसत होते. तज्ज्ञांनी याला भाजपच्या १० वर्षांच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का म्हटले, परंतु त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने जोरदार पुनरागमन केले..भाजपने आसाम, महाराष्ट्र, बिहार आणि हरियाणा येथे आपली सत्ता कायम राखली असली तरी, दिल्ली आणि बंगालसारख्या राज्यांमध्येही मोठे विजय मिळवले आहेत. देशाच्या इतिहासात प्रथमच बंगालमध्ये भाजपचे सरकार स्थापन होण्याच्या मार्गावर आहे. ४ जून, २०२४ या दिवशी ५४३ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. भाजपने सरकार स्थापन केले, परंतु त्यांना बहुमत मिळवता आले नाही. .२०१४ नंतर प्रथमच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळवता आले नाही. अयोध्यासारख्या अत्यंत चुरशीच्या मतदारसंघातही भाजपला पराभव पत्करावा लागला. हा भाजपसाठी एक मोठा धक्का मानला गेला. लोकसभेत भाजपला केवळ २४० जागा मिळाल्या आणि केंद्रात सत्तेत टिकून राहण्यासाठी पक्षाला एनडीए मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागले. ८ ऑक्टोबर, २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांनंतर पाच महिन्यांनी हरियाणातील ९० जागांसाठी विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. लोकसभा निवडणुकांदरम्यान हरियाणात भाजपच्या कामगिरीत लक्षणीय घसरण झाली. .पक्षाला दहापैकी केवळ पाच जागांवर विजय मिळवता आला. २०१९ मध्ये पक्षाने सर्व दहा जागा जिंकल्या होत्या, परंतु २०२४ मध्ये त्यांना पाच जागा गमवाव्या लागल्या. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत भाजपने पुनरागमन केले. ९० जागांच्या हरियाणा विधानसभेत त्यांनी ४८ जागा जिंकल्या, तर २०१९ मध्ये त्यांच्या जागा केवळ ४० होत्या. आता हरियाणात भाजपने स्वबळावर सरकार स्थापन केले आहे..२३ नोव्हेंबर, २०२४ मध्ये हरियाणानंतर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. महाराष्ट्रात एकूण २८८ विधानसभा जागा आहेत. लोकसभा निवडणुकीत अखिल भारतीय आघाडीने महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ३१ जागा जिंकल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीतही उलथापालथ होईल अशी अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. महाराष्ट्रात भाजप आघाडीने २०० हून अधिक जागा जिंकल्या. एकट्या भाजपने १३१ जागा जिंकल्या. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रात भाजपचा मुख्यमंत्री नव्हता, पण आता आहे..८ फेब्रुवारी, २०२५ मध्ये दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे आणि मोदींच्या कार्यकाळात भाजपला येथे सरकार स्थापन करता आले नाही. २०२५ च्या निवडणुकीचे निकाल भाजपच्या बाजूने लागले. ७० जागा मिळवून भाजपने दिल्लीत सरकार स्थापन केले. आम आदमी पक्षाचे दोन प्रमुख नेते, अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया, यांचाही निवडणुकीत पराभव झाला. ३७ वर्षांनंतर भाजप दिल्लीत पुन्हा सत्तेवर आला. मोदी राजवटीत राष्ट्रीय राजधानीत भाजपचे सरकार स्थापन होण्याची ही पहिलीच वेळ होती..१४ नोव्हेंबर, २०२५ मध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीएने बिहारमधील ४० पैकी ३९ जागा जिंकल्या होत्या. २०२४ मध्ये त्यांना १० जागांचा पराभव पत्करावा लागला. तथापि, बिहार निवडणुकीत भाजप आघाडीने जोरदार पुनरागमन केले. २०२५ च्या निवडणुकीत भाजप आघाडीने २४३ पैकी २०० जागा जिंकल्या. भाजप बिहारमधील सर्वात मोठा पक्ष बनला. सरकार स्थापन केल्याच्या काही महिन्यांतच भाजपने बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपद मिळवले. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच बिहारमध्ये भाजपचा नेता मुख्यमंत्री बनला आहे..४ मे, २०२६ मध्ये पाच राज्यांमधील निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. आसाममध्ये भाजपने सत्ता कायम राखली असून, पक्षाने लक्षणीय पुनरागमन केले आहे. बंगालमध्येही भाजपने प्रचंड विजय मिळवला आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपला बंगालमध्ये सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आहे. भाजपने येथील ममता बॅनर्जींच्या १५ वर्षांच्या राजवटीला संपुष्टात आणले आहे. बंगालमधील विजयही महत्त्वपूर्ण मानला जातो, कारण ममता बॅनर्जी यांना भाजपच्या प्रबळ विरोधक मानले जात होते..पुदुचेरीमध्येही भाजप आघाडीने विजय मिळवला. मात्र, केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये पक्षाला मोठे यश मिळवता आले नाही. झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका पार पडल्या. येथेही भाजप मुख्य दावेदार होता, परंतु त्याला दोन्ही राज्यांमध्ये यश मिळवता आले नाही. झारखंडमध्ये जेएमएम आणि काँग्रेस आघाडीने विजय मिळवला, तर काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला यांच्या पक्षाने विजय मिळवला.