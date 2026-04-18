Heritage Travel: कुठे आहे महाभारतातील लाक्षागृह? उलगडणार ४००० वर्षे जुन्या संस्कृतीचे रहस्य! 'हेरिटेज ट्रेल'मधून युवकांना मिळणार रोजगार!

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील बागपत जिल्ह्याला आता जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर मानाचे स्थान मिळणार आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज १८ एप्रिल २०२६ रोजी 'जागतिक वारसा दिना'चे औचित्य साधून 'बागपत हेरिटेज ट्रेल'चा दिमाखदार प्रारंभ होत आहे. ४००० वर्षे जुनी संस्कृती आणि महाभारतातील ऐतिहासिक प्रसंगांची साक्ष देणारा हा प्रकल्प पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरेल.आज सुरू होणाऱ्या या विशेष पर्यटन मार्गामुळे पांडवांच्या पराक्रमाच्या आणि श्रीकृष्णाच्या लीलेच्या पाऊलखुणा जवळून पाहण्याची संधी देश-विदेशातील पर्यटकांना मिळणार आहे..या हेरिटेज ट्रेलमध्ये काय असेल खास?लाक्षागृह आणि पांडवकालीन गुफा: बरनावा येथील ऐतिहासिक लाक्षागृह आणि पांडवकालीन गुफा पर्यटकांना महाभारत काळातील थरार अनुभवण्यास मदत करतील.सिनौली येथे झालेल्या उत्खननात प्राचीन रथ, तलवारी आणि ढाली सापडल्या आहेत, ज्या ४००० वर्षे जुन्या सभ्यतेचे पुरावे मानले जातात. पुरा महादेव मंदिर, जोहडी मंदिर, त्रिलोक तीर्थ धाम आणि यमुना तटावरील प्राचीन अवशेषांचा या ट्रेलमध्ये समावेश करण्यात आला आहे..स्थानिक युवकांना रोजगाराची संधीजिल्हाधिकारी अस्मिता लाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पामुळे केवळ पर्यटनच नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळणार आहे:टूरिस्ट गाइड: स्थानिक तरुणांना विशेष प्रशिक्षण देऊन 'गाइड' म्हणून रोजगार दिला जाईल.होमस्टे आणि स्थानिक खाद्यपदार्थ: पर्यटकांना गावातील संस्कृतीचा अनुभव घेता यावा यासाठी 'होमस्टे' संकल्पना राबवली जाईल. तसेच बागपतचे पारंपरिक पदार्थ आणि संस्कृतीचे संवर्धन केले जाईल..लुप्त होत चाललेल्या कलांचे पुनरुज्जीवनया उपक्रमांतर्गत पॉटरी (कुंभारकाम), ब्लॉक प्रिंटिंग आणि अत्तर निर्मिती यांसारख्या पारंपरिक कलांच्या कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील. यामुळे स्थानिक कारागिरांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे..महाभारतातील 'पाच' गावांपैकी एकअसे मानले जाते की महाभारतात श्रीकृष्णाने पांडवांसाठी जे पाच गाव मागितले होते, त्यापैकी एक गाव म्हणजे आजचा बरनावा भाग आहे. यामुळे या ट्रेलला धार्मिक आणि पौराणिक दृष्टीनेही मोठे महत्त्व आहे. ४००० वर्षांपूर्वीचा इतिहास आणि संस्कृतीचा हा वारसा आता नव्या पिढीसमोर अधिक प्रभावीपणे मांडला जाणार आहे.बागपतची ही नवी ओळख पर्यटनाच्या क्षेत्रात एक क्रांती घडवेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.