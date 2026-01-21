भाजपकडे किती पैसे? वर्षाला ६३५ कोटी फक्त व्याजातून मिळतात, निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अहवालातून खुलासा

Nitin Navin: भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नितीन नवीन यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी मंगळवारी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. पक्षाचे संघटनात्मक निर्णय घेण्यासह पक्षाच्या निधीचा वापर कुठे, कसा करायचा याचेही अधिकार नितीन नवीन यांच्याकडे असणार आहेत. भाजपने निवडणूक आयोगाला त्यांच्या संपत्तीची माहिती दिलीय. पक्षाकडून देण्यात आलेल्या अहवालात सांगितलं आहे की, भाजपला ६ हजार कोटींपेक्षा जास्त पैसे देणगीतून मिळाले आहेत. .भाजपच्या वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालानुसार पक्षाकडे जवळपास १० हजार कोटी रुपये रोकड आणि जमा रक्कम आहे. भाजपच्या खात्यात वर्षभरात २ हजार ८८२ कोटी कोटींची वाढ झाली. ३१ मार्च २०२५ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात पक्षाच्या जनरल फंडातला निधी १२ हजार १६४ कोटींवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षी हाच निधी ९ हजार १६९ कोटी रुपये इतका होता..Jalgaon : घरातल्या लोकांचं राहुदे, माझं स्वत:चं मत कुठे गेलं? अपक्ष उमेदवाराला शून्य मतदान, EVMमध्ये घोटाळ्याचा आरोप.२०२४-२५ मध्ये दिल्लीत आम आदमी पार्टी आणि ओडिशात बिजू जनता दल यांना सत्तेतून हटवल्यानंतर पक्षाच्या निवडणूक प्रचार खर्चातही जवळपास दुप्पट वाढ झाली. हा खर्च आधीच्या वर्षात झालेल्या खर्चाच्या दुप्पट होता. २०२३-२४ मध्ये १ हजार ७५४ कोटी रुपये प्रचाराला खर्च केले होते. तर २०२४-२५ मध्ये ३ हजार ३३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले..भाजपला २०२४-२५ मध्ये देणगी म्हणून ६ हजार १२५ कोटी रुपये मिळाले. त्याआधीच्या वर्षात ३ हजार ९६७ कोटी रुपये मिळाले होते. पक्षाकडे ९ हजार ३९० कोटी रुपयांचा निधी असून वर्षभरात तब्बल ६३५ कोटी रुपये इतके व्याजापोटी मिळाले. भाजपने २०२४-२५ मध्ये ६५.९२ कोटी रुपये आयकर रिफंड दाखल केला आणि यातून ४.४० कोटी रुपयांचं व्याज मिळालं..पक्षाचा निवडणूक खर्च हा २०२४-२५च्या एकूण खर्चाच्या ८८.३६ टक्के इतका होता. २०२४-२५ मध्ये निवडणुकीवर ३ हजार ३३५ कोटी रुपये खर्च झाले होते. यातील ३१२ कोटी रुपये उमेदवारांना अर्थसहाय्य कऱण्यासाठी खर्च केले. तर ५८३ कोटी रुपये विमान आणि हेलिकॉप्टर प्रवासासाठी खर्च करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.