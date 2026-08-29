Maharashtra Monsoon Prediction : मनोज जरांगे यांचे आजपासून उपोषण

Manoj Jarange Maratha Reservation : मनोज जरांगे यांचे आजपासून उपोषणमराठा आरक्षणासंदर्भात प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यासाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांचे अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे शनिवारपासून (ता. २९) उपोषण सुरू होत आहे. कुणबी प्रमाणपत्रे न मिळालेल्यांसह अन्य काही तक्रारी असलेल्यांनी अंतरवालीत यावे, असे आवाहन करून त्यांनी शुक्रवारी (ता. २८) राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. दरम्यान, आंदोलनस्थळी समाजबांधव दाखल होऊ लागले असून, पोलिसांनी मोठ्या बंदोबस्ताची तयारी केली आहे. जरांगे यांचे हे बारावे उपोषण असेल.