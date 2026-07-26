देश

Instagram Protest: ‘इन्स्टाग्राम’ ठरले प्रभावी माध्यम; CJI सूर्यकांत यांचं विधान ते प्रधानांचा राजीनामा व्हाया ‘जंतरमंतर’

Instagram Emerges as a Powerful Platform for Student Mobilisation
drawing nationwide attention and triggering major political reactions.

drawing nationwide attention and triggering major political reactions.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने सोशल मीडियावर सुरू झालेली ही मोहीम हळूहळू देशभरातील तरुणांचा आवाज झाल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे ‘इन्स्टाग्राम’सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित न राहता मोठ्या जनआंदोलनांचे प्रभावी माध्यम बनत असल्याचेही अधोरेखित झाले.

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