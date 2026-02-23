Anti-Terror Policy : केंद्र सरकारचे ‘PRAHAAR’ धोरण: दहशतवादाविरुद्ध निर्णायक पाऊल

India Counter Terrorism Policy : गृह मंत्रालयाने 'प्रहार' नावाचे भारताचे पहिले व्यापक दहशतवादविरोधी धोरण जारी केले आहे. या धोरणात सीमापार दहशतवादाचा उल्लेख आहे आणि गुन्हेगारी हॅकर्स व सायबर हल्ल्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
त्यात म्हटले आहे की देशाला भूमी, जल आणि वायू या तिन्ही मार्गांनी दहशतवादी धोक्यांचा सामना करावा लागतो. धोरणानुसार, "भारत दहशतवादाला कोणत्याही विशिष्ट धर्म, वंश, राष्ट्रीयत्व किंवा संस्कृतीशी जोडत नाही." धोरणात असे म्हटले आहे की दहशतवादी गट रसद आणि भरतीसाठी संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कचा वापर वाढत्या प्रमाणात करत आहेत.
ते निधी आणि ऑपरेशनल मार्गदर्शनासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप्लिकेशन्स, एन्क्रिप्शन टूल्स, डार्क वेब आणि क्रिप्टो वॉलेटचा वापर याकडेही इशारा केला गेला आहे. तसेच यामध्ये अनामिक कुरपतींबद्दल देखील चिंता व्यक्त केली गेली आहे.
गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की दहशतवादी गट भारतीय तरुणांना भरती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकदा ओळख पटल्यानंतर, पोलिस अशा व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करतात. तसेच सामाजिक आणि धार्मिक नेत्यांची भूमिका देखील अधोरेखित करण्यात आली आहे. धोरणात अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (आयएसआयएस) सारख्या जागतिक दहशतवादी गटांच्या नावांचा उल्लेख करत, असे म्हटले आहे की त्यांनी स्लीपर सेलद्वारे भारतात हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
