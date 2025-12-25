देश

Honor Killing Case : दलित मुलासोबत केला प्रेमविवाह, वडिलांनी सात महिन्यांच्या गर्भवती मुलीची केली निर्घृण हत्या; अंगावर काटा आणणारी घटना

Honor Killing Case in Hubli : हुबळी तालुक्यात आंतरजातीय विवाहामुळे संतप्त वडिलांनी सात महिन्यांच्या गर्भवती मुलीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
हुबळी : आंतरजातीय तरुणाच्या प्रेमात पडून त्याच्याशी विवाह केल्याच्या रागातून वडिलांनीच आपल्या मुलीची क्रूरपणे हत्या केल्याची संतापजनक घटना (Honor Killing in Hubli) हुबळी तालुक्यातील इनामवीरपूर गावात घडली आहे. या अमानवी कृत्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

