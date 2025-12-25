Honor Killing Case : दलित मुलासोबत केला प्रेमविवाह, वडिलांनी सात महिन्यांच्या गर्भवती मुलीची केली निर्घृण हत्या; अंगावर काटा आणणारी घटना

हुबळी : आंतरजातीय तरुणाच्या प्रेमात पडून त्याच्याशी विवाह केल्याच्या रागातून वडिलांनीच आपल्या मुलीची क्रूरपणे हत्या केल्याची संतापजनक घटना (Honor Killing in Hubli) हुबळी तालुक्यातील इनामवीरपूर गावात घडली आहे. या अमानवी कृत्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..मान्या पाटील (वय १९) असे हत्या झालेल्या तरुणीचे नाव असून ती सात महिन्यांची गर्भवती होती. या प्रकरणातील आरोपींमध्ये तिचे वडील प्रकाश गौडा पाटील, काका वीराणा गौडा पाटील आणि भाऊ अरुण गौडा पाटील यांचा समावेश आहे. प्राणघातक शस्त्रांनी केलेल्या हल्ल्यात मान्या गंभीर जखमी झाली आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला..लैंगिक संबंध करताना सापडले! प्रियकराच्या मदतीनं पत्नीनं पतीचा केला निर्घृण खून; मृतदेह ग्राइंडरने कापून फेकला नाल्यात.इनामवीरपूर गावातील दलित समाजातील विवेकानंद दोड्डामणी या तरुणाच्या प्रेमात मान्या पडली होती. आंतरजातीय विवाह असल्याने उच्चवर्णीय असलेल्या मान्याच्या कुटुंबाने या नात्याला तीव्र विरोध केला होता. मात्र, पोलिसांच्या उपस्थितीत झालेल्या तडजोडीच्या पंचायतीनंतर सात महिन्यांपूर्वी दोघांनी विवाह केला. जीवाला धोका असल्याने हे दाम्पत्य हावेरी जिल्ह्यात वास्तव्यास होते..८ डिसेंबर रोजी विवेकानंद आणि मान्या आपल्या गावात परतले. मात्र, जुना राग मनात ठेवून मान्याचे वडील, काका आणि भाऊ रविवारी सायंकाळी विवेकानंद यांच्या घरात घुसले आणि मान्यावर प्राणघातक शस्त्रांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात विवेकानंद यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही मारहाण करण्यात आली..अत्यंत गंभीर अवस्थेत असलेल्या मान्याला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच धारवाड जिल्हा पोलिस अधीक्षक गुंजन आर्य यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी या प्रकरणात मान्याचे वडील प्रकाश गौडा पाटील यांच्यासह तिघा आरोपींना ताब्यात घेतले असून हुबळी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.