Humanity Story: आयुष्याच्या सायंकाळी कोसळल्या धर्माच्या भिंती! नात्यांनी साथ सोडली, मानवतेने दिला आधार, मुस्लिम महिलेने पार पाडले हिंदू अंत्यविधी..

कासारगोड (केरळ): कर्करोगामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या एका हिंदू व्यक्तीच्या पार्थिवावर त्याच्या कुटुंबीयांनी अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिल्यानंतर पंचायत समितीची सदस्य असलेल्या येथील एका मुस्लिम महिलेने हिंदू शास्त्रानुसार अंत्यविधी केले. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.उत्तर कासारगोडमध्ये घडलेल्या या घटनेचे समाजमाध्यमांवर सर्वत्र कौतुक होत आहे. मंजेश्वरम येथील चिग्रुपडावू येथील रहिवासी असलेले नारायणन (वय ६४) यांचे गुरुवारी कोझिकोड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात निधन झाले. गेल्या महिनाभरापासून त्यांच्यावर कर्करोगाच्या अनुषंगाने उपचार सुरू होते. त्यांचा कर्करोग हा चौथ्या टप्प्यात पोचला होता..कासारगोड जिल्हा पंचायतीच्या विकास विभागाच्या सभापती इरफाना इक्बाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिनाभरापूर्वी नारायणन एका दुकानाच्या ओट्यावर अशक्त आणि भुकेल्या अवस्थेत आढळून आले होते. एका वॉर्ड सदस्याने ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर इक्बाल यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...एका सेवाभावी संस्थेच्या स्वयंसेवकांच्या मदतीने त्यांना प्राथमिक उपचार देऊन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला त्यांना वृद्धाश्रमात हालविण्याचे नियोजन होते, मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना कोझिकोड वैद्यकीय महाविद्यालयात ठेवले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.