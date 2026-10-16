IIT Delhi: तरुण उद्योजक घडविण्यात आयआयटी दिल्ली अव्वल! 'मुंबई' अन् 'मद्रास'लाही टाकले मागे

New Delhi: अतिशय कमी वयात उद्योगाची उभारणी करणाऱ्या तरुण उद्योजकांना घडविणाऱ्या विद्यापीठांच्या यादीत IIT Delhi अव्वल ठरली आहे. आयआयटी मद्रास, आयआयटी खरगपूर, आयआयटी मुंबई या संस्थाना मागे टाकत 'दिल्ली'ने बाजी मारली आहे..IIT Graduate Farming Success Story : आयआयटी इंजिनिअरची कमाल! लाखो रुपयांची नोकरी सोडली अन् सुरू केली ड्रॅगन फ्रूटची शेती, वर्षांनुवर्षे होणार बक्कळ कमाई.भारतातील तरुण उद्योजकांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा आढावा घेणाऱ्या Hurun India Under 35 List - 2026 यादीत आयआयटी दिल्लीने पहिले स्थान पटकावले आहे. या संस्थेत शिक्षण घेतलेल्या ११ उद्योजकांचा यादीत समावेश आहे. आयआयटी खरगपूर दुसऱ्या स्थानी असून, त्यांच्या दहा उद्योजकांचा यादीत समावेश आहे, तर आयआयटी मद्रात आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या प्रत्येकी सात उद्योजकांना या यादीत स्थान मिळाले आहे..IIT Bombay Fire: आयआयटी मुंबईत आगीचा भडका, विद्यार्थ्यांच्या किंकाळ्या अन् मोठा आक्रोश; ५ जण होरपळले.IIT Delhi का ठरली अव्वल?Hurun U35 च्या २०२६ साठीच्या यादीत आयआयटी दिल्लीने मागील वर्षाच्या तुलनेत सरस कामगिरी केली आहे. या संस्थेशी संबंधित उद्योजकांमध्ये पवन गुप्तापल्ली, पवन कुमार चंदना, रोहन नायक, अभिषेक बन्सल, रामांशू महौर आणि नीलेश गर्ग आदींचा समावेश आहे. आयआयटी खरगपूरचे १० उद्योजक यादीत आहेत. आयआयटी मद्रास आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या प्रत्येकी सात जणांचा यादीत समावेश असून, आयआयटी रुडकी आणि आयआयटी मुंबई या संस्थांशी संबंधित प्रत्येकी सहा उद्योजक यादीत आहेत..पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या उद्योजकांच्या गटात आयआयटी मद्रास आणि ISB या दोन्ही संस्थांशी संबंधित प्रत्येकी पाच जण आहेत. आयआयटी मुंबईचे चार, तर आयआयटी खरगपूरचे तीन उद्योजक या गटात आहेत. Harvard Business School, University of Michigan, IIT Kanpur आणि Stanford University या संस्थांशी संबंधित प्रत्येकी दोन उद्योजकांचा यादीत समावेश आहे..तरुण वयात उद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांच्या शिक्षणसंस्थांनुसार ही यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यात भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांचे प्रतिनिधित्व मोठ्या प्रमाणावर दिसते. पहिल्या सहा संस्थांपैकी पाच संस्था आयआटीज् आहेत; दिल्ली विद्यापीठ हे या गटातील एकमेव बिगर आयआयटी विद्यापीठ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.