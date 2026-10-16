देश

IIT Delhi: तरुण उद्योजक घडविण्यात आयआयटी दिल्ली अव्वल! 'मुंबई' अन् 'मद्रास'लाही टाकले मागे

Hurun India Under 35 List - 2026: अतिशय कमी वयात उद्योगाची उभारणी करणाऱ्या तरुण उद्योजकांना घडविणाऱ्या विद्यापीठांच्या यादीत आयआयटी दिल्ली अव्वल ठरली आहे. आयआयटी मद्रास, आयआयटी खरगपूर, आयआयटी मुंबई या संस्थाना मागे टाकत 'दिल्ली'ने बाजी मारली आहे.
Hurun India Under 35 List - 2026

Hurun India Under 35 List - 2026 iit delhi

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: अतिशय कमी वयात उद्योगाची उभारणी करणाऱ्या तरुण उद्योजकांना घडविणाऱ्या विद्यापीठांच्या यादीत IIT Delhi अव्वल ठरली आहे. आयआयटी मद्रास, आयआयटी खरगपूर, आयआयटी मुंबई या संस्थाना मागे टाकत 'दिल्ली'ने बाजी मारली आहे.

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