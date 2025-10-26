Cyclone Monthha: चक्रीवादळ मोंथाचा कहर; घरावर दरड कोसळली, एकाचा मृत्यू, तर...

केरळमध्ये मोंथा चक्रीवादळाचे संकट घोंघावत आहे. मुसळधार पावसामुळे इडुक्की जिल्ह्यातील आदिमाली येथे भूस्खलन होऊन एक घर कोसळले. ढिगाऱ्याखाली गाडल्यामुळे एका पुरूषाचा मृत्यू झाला. त्याची पत्नी गंभीर जखमी झाली. आपत्कालीन पथके आणि स्थानिक रहिवाशांनी सात तास बचाव कार्य केले आणि जखमी महिलेला वाचवले..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री १०:३० च्या सुमारास हा अपघात झाला. मृताचे नाव बिजू असे आहे. अपघाताच्या वेळी बिजू आणि संध्या घरीच होते. मुसळधार पावसामुळे त्यांच्या घरामागील टेकडीचा एक भाग कोसळून त्यांच्या घरावर पडला. भूस्खलनामुळे काही क्षणातच घराचा ढिगारा झाला. बिजू आणि संध्या ढिगाऱ्यात अडकले. अपघाताची माहिती मिळताच अग्निशमन आणि बचाव सेवा आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) पथकांनी तात्काळ बचाव कार्य सुरू केले. .Cyclone Monthha : चक्रीवादळ ‘मोंथा’ धडकणार! ‘या’ राज्यांना सतर्कतेचा इशारा; लष्करी तुकड्याही 'अलर्ट मोड'वर.स्थानिक रहिवासी देखील बचाव कार्यात सामील झाले. त्यांनी सात तास एकत्र काम करून ढिगारा काढला. ढिगारा आणि चिखलाचे थर काढण्यासाठी जेसीबी मशीनचा वापर करण्यात आला. अनेक तासांच्या काळजीपूर्वक कामानंतर बिजू आणि संध्या यांना ढिगार्यातून बाहेर काढण्यात आले. बचाव केल्यानंतर काही वेळातच बिजूचा मृत्यू झाला. .संध्या गंभीर जखमी झाली आहे. तिला ताबडतोब कोची येथील राजगिरी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बचाव कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, दोघेही जड काँक्रीट बीम आणि ढिगाऱ्यांमध्ये अडकले होते. पुढील ढिगारा पडू नये म्हणून त्यांना जड स्लॅब एक-एक करून काढून टाकावे लागले. आणखी चिखल कोसळण्याचा धोका कायम होता. म्हणून बचाव कार्य अत्यंत सावधगिरीने करावे लागले. .स्थानिक लोक रस्ता रुंद करण्यासाठी जवळच्या टेकडी पाडल्याबद्दल दोषी ठरवतात. त्यांनी सांगितले की खोदकामामुळे उतार कमकुवत झाला आणि सततच्या पावसामुळे भूस्खलनाची परिस्थिती निर्माण झाली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की घटनेपूर्वी २२ कुटुंबांना बाहेर काढण्यात आल्यामुळे मोठी आपत्ती टाळता आली. भूस्खलनामुळे जवळपासच्या अनेक घरांनाही फटका बसला. अनेक घरांमध्ये चिखल साचला आणि भिंती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्या. .Prashant Kishor Challenges BJP : प्रशांत किशोर यांचं भारतीय जनता पक्षाला थेट आव्हान; म्हणाले, ''हिंमत असेल तर...''.अधिकाऱ्यांनी प्रभावित क्षेत्राला वेढा घातला आहे. भूस्खलनाच्या कारणाचा सखोल तपास सुरू केला आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, केरळमध्ये मान्सूनसारखा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, कर्नाटक आणि उत्तर केरळच्या किनाऱ्यावरील चक्रीवादळाचे अभिसरण अरबी समुद्रावरील तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्राशी विलीन झाले आहे. परिणामी हवामान खात्याने २४ ते २८ ऑक्टोबर दरम्यान काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.