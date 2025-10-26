देश

Cyclone Monthha: चक्रीवादळ मोंथाचा कहर; घरावर दरड कोसळली, एकाचा मृत्यू, तर...

Cyclone Montha News: चक्रीवादळ मोंथापूर्वी केरळमध्ये प्रचंड कहर केला आहे. यामुळे घरावर दरड कोसळली. या घटनेत पतीचा मृत्यू झाला आहे. तर पत्नीला सात तासांनंतर वाचवण्यात आले आहे.
Cyclone Montha

Cyclone Montha

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केरळमध्ये मोंथा चक्रीवादळाचे संकट घोंघावत आहे. मुसळधार पावसामुळे इडुक्की जिल्ह्यातील आदिमाली येथे भूस्खलन होऊन एक घर कोसळले. ढिगाऱ्याखाली गाडल्यामुळे एका पुरूषाचा मृत्यू झाला. त्याची पत्नी गंभीर जखमी झाली. आपत्कालीन पथके आणि स्थानिक रहिवाशांनी सात तास बचाव कार्य केले आणि जखमी महिलेला वाचवले.

Loading content, please wait...
Kerala
rain
Cyclone
cyclone news
cyclone in india
cyclone update
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com