Crime: फक्त २० रुपयांवरून वाद पेटला, पतीला राग अनावर झाला, आधी पत्नीला संपवलं नंतर..; धक्कादायक कृत्यानं गाव हादरलं

दिल्लीत एका पतीने फक्त २० रुपयांसाठी आपल्या पत्नीची हत्या केली. त्याने २० रुपये मागितले होते, पण तिने नकार दिला. त्यामुळे संतापून त्याने तिचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. जेव्हा पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला आणि महिलेच्या पतीला संशय आला तेव्हा तिने ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना कस्तुरबा नगर येथे घडली. मृत जोडप्याची ओळख ४८ वर्षीय कुलवंत सिंग आणि ४५ वर्षीय महिंदर सिंग अशी झाली आहे. बुधवारी दुपारी कुलवंत घरी आला आणि त्याने महिंदरकडे २० रुपये मागितले. परंतु महिंदरने पैसे देण्यास नकार दिला. २० रुपयांवरून दोघांमध्ये वाद झाला. नंतर त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. .राजधानी हादरली! 'मसाज पार्लर'मध्ये काम करणाऱ्या पत्नीची तिसऱ्या पतीकडून निर्घृण हत्या; तीन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं लग्न, चारित्र्यावर होता संशय.त्यानंतर कुलवंत सिंगने त्यांच्या घराच्या छतावर आपल्या पत्नीची हत्या केली. तिचा मृतदेह शालमध्ये गुंडाळला आणि एका पलंगावर ठेवला. कुलवंत आणि महिंदर यांना तीन मुले आहेत: दोन मुले आणि एक मुलगी. त्यांनी ४ डिसेंबर रोजी त्यांच्या मुलीचे लग्न केले होते. मुलगी काही दिवसांत तिच्या पालकांच्या घरी परतणार होती. त्यांचा मुलगा, शिवचरण, जो केटररसाठी काम करतो, सिगारेट खरेदी करण्यासाठी बाहेर गेला होता..शिवचरण घरी परतला तेव्हा त्याला त्याच्या आईचा मृतदेह छतावरील एका पलंगावर शालमध्ये गुंडाळलेला आढळला. पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. परंतु शिवचरण आणि इतरांनी आधीच महिलेचा मृतदेह छतावरून खाली आणला होता. कुलवंतच्या भावाने पोलिसांना सांगितले की, महिंदरने आत्महत्या केली आहे. महिलेच्या मुलाची चौकशी केली असता तोही कथेतून पळून जाऊ लागला..पोलिसांना संशय आला आणि त्यांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ताब्यात घेतला. त्यानंतर शवविच्छेदन अहवालात महिलेची हत्या झाल्याचे उघड झाले. त्यानंतर पोलिसांनी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची चौकशी करून प्रकरणाचा तपास सुरू केला. महिलेचा पती बेपत्ता असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी त्याचा शोध सुरू केला. तो रेल्वे रुळाजवळ दिसल्याची माहिती मिळाली..Ayodhya Ram Mandir : रामभक्तांसाठी खास दिवस! ३१ डिसेंबरला अयोध्येत महाधार्मिक सोहळा, कोण आहेत प्रमुख पाहुणे?.जेव्हा पोलीस रेल्वे रुळाजवळ आले तेव्हा कुलवंत सिंग तिथे चालत होता. पोलिसांना पाहून तो पळू लागला. पोलिसांनी त्याचा पाठलाग केला. त्याचवेळी एक ट्रेन येत होती आणि कुलवंत सिंगने तिच्यासमोर उडी मारली. त्याचा जागीच मृत्यू झाला. पोलीस आता या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत. कुलवंत सिंगचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे.