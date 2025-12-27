देश

Crime: फक्त २० रुपयांवरून वाद पेटला, पतीला राग अनावर झाला, आधी पत्नीला संपवलं नंतर..; धक्कादायक कृत्यानं गाव हादरलं

Husband And Wife Crime News: दिल्लीमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. फक्त २० रुपयांसाठी पतीने पत्नीची हत्या केली आहे. यानंतर पतीनेही जीवन संपवलं आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
Husband And Wife Crime

Husband And Wife Crime

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दिल्लीत एका पतीने फक्त २० रुपयांसाठी आपल्या पत्नीची हत्या केली. त्याने २० रुपये मागितले होते, पण तिने नकार दिला. त्यामुळे संतापून त्याने तिचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. जेव्हा पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला आणि महिलेच्या पतीला संशय आला तेव्हा तिने ट्रेनसमोर उडी मारून आत्महत्या केली.

Loading content, please wait...
crime
murder
Crime News
crime news in marathi
murder case
crime news marathi
crime news today
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com