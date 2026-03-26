Daughter kills Mother : मुलीने केली आईची हत्या, वर्षभर घरातच लपवला मृतदेह, धक्कादायक कारण समोर

हैदराबादमध्ये एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. एका तरुणीने आपल्या प्रियकराच्या संगनमताने, स्वतःच्याच आईची हत्या केली आणि तिचा मृतदेह जवळपास वर्षभर घराच्या आतच लपवून ठेवला.ही घटना जवाहर नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भारत नगर परिसरात घडली. मृत महिला, अंजू (वय ४०), मे २०२५ मध्ये बेपत्ता झाली होती. त्यावेळी जवाहर नगर आणि बोलारम या दोन्ही पोलीस ठाण्यांमध्ये तिच्या बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती, मात्र बराच काळ उलटूनही पोलिसांना या प्रकरणी कोणताही सुगावा लागला नाही..प्रियकराच्या संगनमताने आईची हत्या पोलिसांच्या तपासादरम्यान हे प्रकरण एक गूढच बनून राहिले होते. सखोल चौकशीनंतर पोलिसांना असे आढळून आले की, अंजूची हत्या तिच्याच मुलीने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने केली होती. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्या तरुणीला आपली आई तिच्या प्रेमसंबंधांमधील एक अडथळा वाटत होती याच कारणामुळे त्या दोघांनी मिळून हत्येचा कट रचला..मृतदेह वर्षभर घरातच लपवून ठेवला अंजूची हत्या घरात करण्यात आली होती आणि कोणालाही संशय येऊ नये म्हणून, तिचा मृतदेह त्याच घराच्या आवारात पुरण्यात आला होता, असा आरोप आहे. त्यानंतरही, आरोपींनी त्याच घरात अगदी सामान्य जीवन जगणे सुरूच ठेवले. अखेर, जवळपास वर्षभरानंतर हे सत्य समोर आले. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून, त्यांनी मृतदेह बाहेर काढण्याची (उत्खननाची) प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे स्थानिक रहिवासी हादरून गेले आहेत. शेजाऱ्यांनी सांगितले की, अशा क्रूर कृत्याची आणि विशेषतः एका मुलीने स्वतःच्याच आईची हत्या करावी अशा गोष्टीची त्यांनी कधीच कल्पना केली नव्हती.