Hyderabad floods: आतापर्यंत 15 जणांचा मृत्यू; शहरातील जनजीवन पूर्णपणे ठप्प

हैद्राबाद: तेलंगणा राज्यात सध्या अतिवृष्टी सुरु आहे. सगळीकडे पाणीच पाणी अशी स्थिती झाली आहे. सध्या हैद्रबादसह राज्यातील प्रमुख शहरांत आहे मोठी अतिवृष्टी होत आहे. कालपासून हैद्राबादमध्ये 15 लोकांना अतिवृष्टीमुळे जीव गमवावा लागला आहे. यातील बऱ्याच जणांचा जीव घरे कोसळून झाला आहे.

काही जण तर पाण्याच्या प्रवाहासोबत वाहून गेले आहेत. हैद्राबादमधील दमईगुडा, अट्टापुर, मुर्शिदाबाद, बदलागुडा भागात अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात पाणी साठले आहे. अतिवृष्टी झालेल्या भागात एसडीआरएफच्या टीम तैनात केल्या आहेत.

#UPDATE Telangana: Total 15 people have lost their lives in Hyderabad due to incessant downpour, since last night.

Out of 15, three people died after wall of a house collapsed in Gaganpahad area of Shamshabad in Hyderabad last night, owing to heavy rainfall.

