...आणि भाजपवाले म्हणाले, तुम्ही Dream-11 वर टीम बनवा, आपची खोचक टीका

नवी दिल्ली: मागील विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीत भाजपाने मोठी ताकद लावून देखील भाजपाला 'आप'कडून सत्ता मिळवता आली नव्हती. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आपने मागील मागील पंचवार्षिक निवडणूकीत विजय प्राप्त करून दिल्लीची सत्ता राखली आहे. भाजपा सोबत कॉंग्रेसने दिल्लीची सत्ता मिळवण्यासाठी मोठी ताकद लावली होती पण त्यामध्ये त्यांना यश आले नाही.

सध्या आप भाजपासोबत कॉंग्रेसलाही (Congress) बऱ्याच मुद्द्यावरुन झोडपताना दिसत आहे. 'आतापर्यंत कॉंग्रेस देशाला लुटत होती. त्यानंतर भाजपवाले आले आणि म्हणाले आता हे काम आम्ही करतो, तोपर्यंत तुम्ही Dream-11 वर टीम बनवा' अशी मजेशीर टीका आपने दोन्ही पक्षांवर केली आहे.

Congress was looting our country, then BJP came and said...

"Ye main kar leta hu, tab tak aap Dream-11 pe team banao"

— AAP (@AamAadmiParty) October 13, 2020