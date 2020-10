पावसाचा थरार! अक्षरशः पाण्यात कार वाहून गेली

हैद्राबाद: तेलंगणाची राजधानी हैद्राबादमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अचानक झालेल्या अतिवृष्टीने हैद्राबादमध्ये 11 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. हैद्राबादमधील जवळपास सगळा परिसर जलमय झाला आहे.

दमईगुडा भागात अक्षरशः एवढे पाणी साठले होते की, तिथं पाण्यात एक कार वाहून गेली आहे. त्याचा व्हिडिओही सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

#WATCH: A vehicle washes away in Dammaiguda area of Hyderabad following heavy rain in the city. #Telangana (13.11) pic.twitter.com/B6Jvyu665Z

