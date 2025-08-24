देश

दहावीच्या विद्यार्थ्याने कागदावर आखला भीषण प्लॅन; 10 वर्षांच्या मुलीचा गळा दाबून केले तब्बल 18 वार, घरात पुरावे लपवले अन्...

Minor Student Planned Killing on Paper : आरोपी विद्यार्थ्याने गुन्ह्याचा आराखडा तपशीलवार लिहून ठेवला होता. "चोरी कशी करायची? जर कोणी घरात असेल तर काय करायचे?" यासाठी स्वतंत्र प्लॅन-बीही तयार केला होता.
Hyderabad Crime News
Hyderabad Crime Newsesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Hyderabad Crime News : हैदराबादमधील कुकटपल्ली परिसरात घडलेल्या १० वर्षांच्या सहस्राच्या खुनाचा तपास पोलिसांनी (Police) उलगडला आहे. १८ ऑगस्ट रोजी अल्पवयीन आरोपीने घरफोडी करताना चोरी उघड झाल्याने निर्दयीपणे चाकूने वार करून मुलीचा खून केला. धक्कादायक बाब म्हणजे, आरोपी दहावीत शिकणारा विद्यार्थी असून त्याने हा संपूर्ण गुन्हा आधीच कागदावर आखलेला होता.

Loading content, please wait...
student
police case
Hyderabad
crime marathi news
Death girl

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com