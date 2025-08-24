दहावीच्या विद्यार्थ्याने कागदावर आखला भीषण प्लॅन; 10 वर्षांच्या मुलीचा गळा दाबून केले तब्बल 18 वार, घरात पुरावे लपवले अन्...

Hyderabad Crime News : हैदराबादमधील कुकटपल्ली परिसरात घडलेल्या १० वर्षांच्या सहस्राच्या खुनाचा तपास पोलिसांनी (Police) उलगडला आहे. १८ ऑगस्ट रोजी अल्पवयीन आरोपीने घरफोडी करताना चोरी उघड झाल्याने निर्दयीपणे चाकूने वार करून मुलीचा खून केला. धक्कादायक बाब म्हणजे, आरोपी दहावीत शिकणारा विद्यार्थी असून त्याने हा संपूर्ण गुन्हा आधीच कागदावर आखलेला होता..कागदावर आखलेली पूर्ण योजनाआरोपी विद्यार्थ्याने गुन्ह्याचा आराखडा तपशीलवार लिहून ठेवला होता. "चोरी कशी करायची? जर कोणी घरात असेल तर काय करायचे?" यासाठी स्वतंत्र प्लॅन-बीही तयार केला होता. त्याच्याकडे चाकू ठेवलेला होता, जेणेकरून चोरी उघड झाल्यास तो हत्या करू शकेल..सीसीटीव्हीपासून बचावाची युक्तीसीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या नजरेत न येण्यासाठी त्याने एका इमारतीवरून दुसऱ्या इमारतीवर उड्या मारत घरात प्रवेश करण्याचा मार्ग निवडला. या घरात तो यापूर्वी गेला होता आणि घरातील प्रार्थनास्थळात पैसे ठेवले जात असल्याची त्याला कल्पना होती. गुन्ह्यानंतर त्याने ८० हजार रुपये लंपास केले..सहस्र बाथरूममधून बाहेर आली अन्...चोरीच्या वेळी अचानक सहस्र बाथरूममधून बाहेर आली. तिने आरोपीला पाहून वडिलांना सांगण्याची धमकी दिली. त्याक्षणीच आरोपीने प्लॅन-बी अंमलात आणला. प्रथम तिचा गळा दाबला आणि नंतर मानेवर व पोटावर तब्बल १८ वार करून तिची हत्या केली..पुरावे घरात लपवलेगुन्ह्यानंतर आरोपी घरी परतला आणि रक्ताने माखलेले कपडे व चाकू घरात लपवून ठेवले. पोलिसांनी झडतीदरम्यान हे सर्व जप्त केले. सहस्राचे वडील मेकॅनिक असून आई वृद्धाश्रमात काम करते..मुलीचा मृतदेह बेडवर पडलेला..त्या दिवशी सहस्राला शाळेला सुट्टी होती. ती घरी एकटी होती आणि भावाला शाळेत डबा देण्यासाठी जायचे ठरवले होते. पण, डबा न पोहोचल्याने शाळेतून पालकांना फोन गेला. वडील घरी गेले असता मुलीचा मृतदेह बेडवर पडलेला होता..ओटीटी कंटेंटमधून मिळाली गुन्ह्याची प्रेरणापोलिसांच्या तपासात उघड झाले, की आरोपी सतत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर गुन्हेगारी मालिका आणि व्हिडिओ पाहत असे. याच कंटेंटमधून त्याला चोरी व खुनाची कल्पना मिळाली. आई किराणा दुकान चालवत होती, तर वडील मद्यपी असल्याने घराकडे दुर्लक्ष करत होते. हवे ते पैसे मिळत नसल्याने मुलाने चोरीला पर्याय मानले आणि निर्दयी कृत्य घडवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.