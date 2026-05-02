Road Accident News : देवदर्शन करून परतताना काळाचा घाला! कारची लॉरीला जोराची धडक; एकाच कुटुंबातील 3 चिमुकल्यांसह 6 जणांचा जागीच मृत्यू

हैदराबाद : तेलंगणाची राजधानी असलेल्या हैदराबादमध्ये शुक्रवारी एक भीषण अपघात घडला. येथील 'आउटर रिंग रोड'वर (ORR) भरधाव वेगाने जाणाऱ्या एका कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या 'लॉरी'ला (ट्रकला) जोरदार धडक (Hyderabad ORR accident) दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, या अपघातात सहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला, तर आणखी एक व्यक्ती जखमी झाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, लॉरीवर लादलेला माल सुरक्षित करण्यासाठी बांधलेल्या दोऱ्या आवळण्याकरिता ती रस्त्याच्या कडेला थांबवण्यात आली होती. मात्र, हे काम सुरू असतानाच, मागून येणाऱ्या कारने त्या लॉरीला धडक दिली. कारमध्ये एकूण सात व्यक्ती प्रवास करत होत्या. या अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, एक व्यक्ती जखमी अवस्थेत आहे..अपघातात ६ जणांचा मृत्यूया घटनेबाबत सविस्तर माहिती देताना पोलिसांनी सांगितले की, सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका महिलेचा आणि तीन लहान मुलांचा समावेश आहे. पोलिसांनी स्पष्ट केले की, लॉरीवर लादलेला माल सुरक्षित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दोऱ्या आवळण्याच्या विशिष्ट उद्देशानेच ती रस्त्याच्या कडेला थांबवण्यात आली होती..Mumbai Family Death Mystery : कलिंगडात विष नव्हतं, मग मृत्यू कसा झाला? मुंबईतील डोकाडिया कुटुंबाच्या मृत्यूचं गूढ वाढलं, FDA चा धक्कादायक अहवाल समोर.त्यांनी पुढे नमूद केले की, कारमधून एकाच कुटुंबातील सात सदस्य प्रवास करत होते. जखमी महिलेवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून, तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे कुटुंब यादद्री-भुवनगिरी जिल्ह्यातील एका मंदिराला भेट देऊन सनाथनगर येथील आपल्या घरी परतत होते..BRS च्या कार्याध्यक्षांनी व्यक्त केलं दुःखपोलिसांच्या माहितीनुसार, अपघातातील पीडित हे राजन्ना सिरसिल्ला जिल्ह्यातील 'सिरसिल्ला' शहराचे रहिवासी होते. विधानसभेत सिरसिल्ला मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि BRS चे कार्याध्यक्ष असलेले के.टी. रामा राव यांनी या अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले. अपघातात आपल्या सदस्यांना गमावणाऱ्या या कुटुंबाचे प्रमुख हे सिरसिल्ला येथील एका BRS नेत्याचे भाऊ आहेत. BRS ने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, रामा राव यांनी शोकाकुल कुटुंबाशी संवाद साधला आणि या दुर्दैवी घटनेबद्दल आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या.