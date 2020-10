सरकार पडले तर पडू दे, मला भीती नाही; कृषी कायद्याविरोधात अमरिंदर सिंग कडाडले

चंदीगड- केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याचा पंजाबमध्ये तीव्र विरोध होत आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मंगळवारी विधानसभेत कृषी कायद्याच्या विरोधात विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक सादर करताना त्यांनी भावूक भाषणही केले. त्यांनी विरोधी पक्ष अकाली दलवरही निशाणा साधला. माझे सरकार पडले तर पडू दे. मला याची भीती नाही. पण मी नेहमीच शेतकऱ्यांबरोबर असेल, असे त्यांनी ठामपणे विधानसभेत सांगितले.

केंद्राचा कृषी कायदा शेतकरी आणि भूमीहीन मजुरांच्या हिताविरोधी असल्याचे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी म्हटले. यादरम्यान त्यांनी तीन विधेयके विधानसभेत सादर केली. यात शेतकऱ्यांच्या उत्पादन सुविधा कायद्यात दुरुस्ती, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा, शेतकरी करार आणि कृषी सेवा कायद्यात सुधारणा विधेयक विधानसभेत सादर केले.

I had chosen to quit at the time of Operation Blue Star. I am not afraid of resigning. I carry resignation letter in my pocket. I'm not afraid of my govt being dismissed. But I will not let farmers suffer or be ruined. I will fight for justice: Punjab CM Captain Amarinder Singh https://t.co/1l9mlvu5ko pic.twitter.com/5FgV4DWBDT

— ANI (@ANI) October 20, 2020