I Love Mohammad Controversy : 'आय लव्ह मोहम्मद'मुळे देशभर तणाव; नेमका काय वाद? पोलिसांवर झालीये दगडफेक, 500 जणांविरुद्ध गुन्हा

How the I Love Mohammad Controversy Started in Uttar Pradesh : हा वाद उत्तर प्रदेशातील कानपूरच्या रावतपूर येथील सय्यद नगर भागात गेल्या आठवड्यात सुरू झाला.
बाळकृष्ण मधाळे
I Love Mohammad Controversy : उत्तर प्रदेशातून सुरू झालेला 'आय लव्ह मोहम्मद' वाद आता उत्तराखंडमध्ये पोहोचला असून तिथेही अशांतता निर्माण झाली आहे. काशीपूरमध्ये या वादामुळे मोठा गोंधळ झाला. पोलिसांनी तीन नामांकित व्यक्तींविरुद्ध आणि तब्बल ५०० अनोळखी लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

