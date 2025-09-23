I Love Mohammad Controversy : 'आय लव्ह मोहम्मद'मुळे देशभर तणाव; नेमका काय वाद? पोलिसांवर झालीये दगडफेक, 500 जणांविरुद्ध गुन्हा

I Love Mohammad Controversy : उत्तर प्रदेशातून सुरू झालेला 'आय लव्ह मोहम्मद' वाद आता उत्तराखंडमध्ये पोहोचला असून तिथेही अशांतता निर्माण झाली आहे. काशीपूरमध्ये या वादामुळे मोठा गोंधळ झाला. पोलिसांनी तीन नामांकित व्यक्तींविरुद्ध आणि तब्बल ५०० अनोळखी लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. .उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडपुरताच (Uttarakhand Violence) हा मुद्दा मर्यादित न राहता गुजरात, महाराष्ट्र आणि तेलंगणासारख्या राज्यांमध्येही तणावाचे वातावरण पसरत आहे. त्यामुळे प्रश्न निर्माण झाला आहे, की 'आय लव्ह मोहम्मद' हा नारा एवढा वादग्रस्त कसा ठरला?.वादाची सुरुवात कुठे झाली?हा वाद उत्तर प्रदेशातील कानपूरच्या रावतपूर येथील सय्यद नगर भागात गेल्या आठवड्यात सुरू झाला. ४ सप्टेंबर रोजी बाराफाथा उत्सवानिमित्त रस्त्यावर 'आय लव्ह मोहम्मद' असे लिहिलेले फलक लावण्यात आले होते. काही लोकांनी या फलकाला विरोध केला. वाद वाढल्यानंतर पोलिसांनी तो फलक काढून टाकून कार्यक्रमस्थळाजवळ पुन्हा बसवला..मात्र, दुसऱ्या दिवशी काही तरुणांनी धार्मिक पोस्टर फाडले. त्यानंतर १० सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, तो गुन्हा 'आय लव्ह मोहम्मद' या मजकुराविरुद्ध दाखल केल्याची चुकीची माहिती पसरली आणि त्यामुळे गोंधळ उडाला..Karnataka Caste Census : ख्रिश्चन धर्मात हिंदू उपजातींचा समावेश? राज्यात जोरदार वाद, राज्यपाल गेहलोत यांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र.धार्मिक भावना चिथावल्याखरे तर, हा खटला मजकुराविरुद्ध नव्हे, तर चुकीच्या ठिकाणी पोस्टर लावल्यामुळे दाखल करण्यात आला होता. मात्र, काही लोकांनी या घटनेचा विपर्यास करून धार्मिक भावना चिथावल्या. परिणामी, जनतेमध्ये संताप पसरला आणि आंदोलन सुरू झाले..निषेध मोर्चे अन् पोस्टरबाजीएफआयआर दाखल झाल्याची बातमी मुस्लिम समाजात पोहोचताच मोठ्या प्रमाणात निषेध मोर्चे निघू लागले. लोकांनी आपल्या घरांवर आणि दुकानांवर 'आय लव्ह मोहम्मद' अशी पोस्टर लावण्यास सुरुवात केली. देशाच्या अनेक भागांत ही चळवळ वेगाने पसरली..काशीपूरमध्ये हिंसाचारउधमसिंहनगर जिल्ह्यातील काशीपूरमध्ये या चळवळीने हिंसक वळण घेतले. नदीम अख्तर, अनीस गांधी आणि दानिश चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ५०० लोकांनी परवानगीशिवाय मोर्चा काढला. पोलिसांनी अली खान चौकात त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यांनी आदेश मानण्यास नकार दिला..यानंतर जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. दोन पोलिसांवर हल्ला करून त्यांना मारहाण करण्यात आली. ११२ पोलिसांच्या वाहनाची काच फोडण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह सात जणांना अटक केली असून ५०० हून अधिक लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.