Success Story: वडिलांनंतर आईही गेली, पण अनिमेश हरला नाही; कोचिंगशिवाय UPSCत देशात दुसरा, यशाच्या क्षणी आई-वडील नसल्यामूळे भावूक

यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक उमेदवारांच्या संघर्षाची आणि यशाची कहाणी समोर येते. ओडिशातील तालचेर येथील अनिमेश प्रधान यांची कहाणीही अशाच प्रेरणादायी प्रवासाची आहे. अत्यंत कठीण परिस्थितीचा सामना करत त्यांनी कोणत्याही कोचिंगशिवाय पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली. विशेष म्हणजे, त्यांनी देशभरातून दुसरा क्रमांक (AIR 2) मिळवत आयएएस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले..वडिलांच्या निधनानंतर वाढल्या जबाबदाऱ्याअनिमेश प्रधान हे ओडिशातील तालचेरचे रहिवासी असून, लहानपणापासूनच ते अभ्यासात मेहनती होते. मात्र, त्यांच्या आयुष्यात लहान वयातच मोठे संकट आले. २०१५ मध्ये ते ११वीत शिकत असताना त्यांचे वडील प्रभाकर प्रधान यांचे निधन झाले. या घटनेनंतर कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्या आईवर आली. आईने परिस्थितीचा सामना करत अनिमेशच्या शिक्षणाला पाठबळ दिले..NIT रुरकेलातून कॉम्प्युटर सायन्सची पदवीअनिमेश यांनी तालचेर येथील कलिंगा डीएव्ही शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतले. शिक्षणाच्या काळात मेहनत आणि गुणवत्तेच्या जोरावर त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. पुढे २०२१ मध्ये त्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT), रुरकेला येथून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये पदवी मिळवली. पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी एका खासगी कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून नोकरी सुरू केली. मात्र, त्यानंतर त्यांचे लक्ष यूपीएससीकडे वळले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...यूपीएससीच्या तयारीत असतानाच आईचे निधनआयएएस होण्यासाठी तयारी सुरू असतानाच अनिमेश यांच्या आयुष्यात आणखी एक मोठा धक्का बसला. त्यांच्या आईला कर्करोगाचे निदान झाले. उपचार सुरू असतानाच त्यांचे निधन झाले. या घटनेमुळे अनिमेश पूर्णपणे खचून गेले होते. मात्र, त्यांनी परिस्थितीसमोर हार मानली नाही. आईच्या उपचारांच्या काळातही त्यांनी आपला अभ्यास सुरू ठेवला. अनिमेश यांच्या आईने यापूर्वी महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेडमध्ये (MCL) काम केले होते..कोचिंगशिवाय दररोज ६ ते ७ तास अभ्यास२०२२ मध्ये अनिमेश यांनी आयएएस अधिकारी होण्याच्या उद्देशाने यूपीएससीची तयारी सुरू केली. त्यांनी कोणत्याही कोचिंग संस्थेची मदत न घेता स्वयंअध्ययनावर भर दिला. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, ते दररोज सुमारे ६ ते ७ तास अभ्यास करत होते. समाजशास्त्र हा त्यांचा वैकल्पिक विषय होता..दृढनिश्चय, संयम आणि सातत्यपूर्ण मेहनत या गुणांच्या बळावर त्यांनी तयारी सुरू ठेवली. प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी आपले ध्येय सोडले नाही आणि पहिल्याच प्रयत्नात यूपीएससीमध्ये देशातून दुसरा क्रमांक मिळवला. एका मुलाखतीत अनिमेश यांनी, आपण प्रतिकूल परिस्थितीत यश मिळवू शकतो, तर दृढनिश्चय असलेली कोणतीही व्यक्ती ही परीक्षा उत्तीर्ण करू शकते, असे म्हटले आहे..Teacher Success Story: सकाळी नोकरी, घरी संसार अन् हातात पुस्तक; सुप्रियांच्या जिद्दीने शिक्षकपदाचे स्वप्न केले साकार, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.