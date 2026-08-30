Who Is IAS Divya Mittal? : IIT, IIM ते AIR 68 रँक; IAS अधिकारी दिव्या मित्तल यांनी 13 वर्षांनंतर दिला राजीनामा; Facebook Post मधून सांगितलं निर्णयामागचं कारण

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश केडरच्या आयएएस अधिकारी दिव्या मित्तल यांनी १३ वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेनंतर स्वेच्छेने आपल्या पदाचा राजीनामा दिला (IAS Divya Mittal resignation after 13 years) आहे. देवरिया जिल्ह्याच्या माजी जिल्हाधिकारी राहिलेल्या दिव्या मित्तल सध्या विशेष सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. राजीनामा दिल्यानंतर त्यांनी फेसबुकवर एक भावनिक पोस्ट लिहून आपल्या १३ वर्षांच्या प्रशासकीय प्रवासातील अनुभव आणि निर्णयामागील भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..IIT आणि IIM मधून शिक्षण, लंडनमध्ये नोकरीदिव्या मित्तल यांनी आयआयटी दिल्लीमधून बी.टेक आणि आयआयएम बंगळूरमधून एमबीएचे शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षणानंतर त्यांनी लंडनमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय कंपनी जे.पी. मॉर्गनमध्ये ट्रेडर म्हणून काम केले. चांगल्या पगाराची नोकरी आणि परदेशातील सुखसोयीचे जीवन असूनही त्यांच्या मनात एक प्रकारची अस्वस्थता होती..आपल्या देशासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा त्यांना सतावत होती. त्यामुळे त्यांनी लंडनमधील नोकरी सोडून भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी यूपीएससी परीक्षेची तयारी सुरू केली आणि २०१२ मध्ये परीक्षा उत्तीर्ण करत ६८ वा अखिल भारतीय क्रमांक (AIR 68) मिळवला. त्यानंतर त्या आयएएस अधिकारी बनल्या..पतीही आयएएस अधिकारीदिव्या मित्तल यांचे पती गगनदीप सिंग हे देखील आयएएस अधिकारी आहेत. दिव्या मित्तल यांनी उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर, संत कबीर नगर आणि देवरिया या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या प्रशासकीय कार्याची विविध स्तरांवर प्रशंसा झाली..मिर्झापूरच्या जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी दुर्गम भागातील नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांकडे विशेष लक्ष दिले. हालिया ब्लॉकमधील लहुरियादाह या डोंगराळ गावात अनेक वर्षांपासून पाण्याची समस्या होती. या भागात नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. याशिवाय, त्यांनी गोंडा जिल्ह्यात मुख्य विकास अधिकारी म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली..‘काहीतरी अपूर्ण वाटत होते...’आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये दिव्या मित्तल यांनी लंडनमधील नोकरी सोडून भारतात परतण्यामागील कारण सांगितले आहे. त्यांनी लिहिले की, आयआयटी दिल्ली आणि आयआयएम बंगळूरमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी त्यांनी अथक परिश्रम घेतले. त्यानंतर लंडनमध्ये नोकरीही मिळाली. मात्र, सर्व काही असूनही मनात काहीतरी अपूर्ण असल्याची भावना होती..Inspirational Success Story : पतीच्या एका विश्वासानं बदललं आयुष्य! महसूल सहाय्यक ते जिल्हा परिषद शिक्षिका; फलटणच्या कोमल सोनवलकर यांची प्रेरणादायी कहाणी.आपल्या देशात नसल्याची अस्वस्थता त्यांना जाणवत होती. आपल्या शिक्षणाने, आत्मविश्वासाने आणि क्षमतेने आपल्यावर एक ऋण आहे, अशी भावना त्यांच्या मनात होती. हे ऋण फेडण्यासाठीच भारतात परतण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भारताच्या भविष्यासाठी काहीतरी योगदान देण्याची इच्छा असल्याचेही त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले..‘प्रत्येक सरकारी फाईलमागे एक व्यक्ती असते’प्रशासकीय सेवेत काम करताना मिळालेल्या अनुभवांबद्दल दिव्या मित्तल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये भावनिक उल्लेख केला आहे. देवरियाने त्यांना योग्य गोष्टीसाठी उभे राहणे ही केवळ निवड नसून कर्तव्य असल्याचे शिकवले, असे त्यांनी म्हटले..मिर्झापूरने ‘अशक्य’ ही वस्तुस्थिती नसून केवळ एक मत असल्याचे शिकवले, असेही त्यांनी नमूद केले. लोकांच्या समस्या सोडवताना प्रत्येक सरकारी फाईलमागे एक व्यक्ती असते आणि त्या व्यक्तीचा सन्मान राखणे हाच खरा न्याय असल्याची जाणीव झाल्याचे त्यांनी सांगितले..MPSC Success Inspirational Journey Shraddha Patil : चंदगडच्या लेकीची राज्यात कमाल! तळशीनहाळच्या श्रद्धा पाटीलची विक्रीकर निरीक्षकपदी निवड, मुलींमध्ये मिळवला प्रथम क्रमांक.जमिनीचे हक्क मिळालेल्या कुटुंबाच्या डोळ्यातील आनंद, सन्मानाने जगण्याची संधी मिळालेल्या दिव्यांग व्यक्तीचे समाधान आणि शेताला पाणी मिळालेल्या शेतकऱ्याच्या चेहऱ्यावरील आनंद, यातूनच आपल्या आयुष्याला खरा अर्थ मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..‘मी देण्यासाठी आले होते, पण मलाच अधिक मिळाले’दिव्या मित्तल यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, आपण समाजाला काहीतरी देण्यासाठी आलो आहोत, असा विचार करणे चुकीचे होते. प्रत्यक्षात लोकांकडून आपल्यालाच अधिक मिळाले आणि त्यांच्याप्रती असलेले ऋण सतत वाढत गेले. कामाच्या काळात लोकांकडून मिळालेले प्रेम, आदर आणि विश्वास यामुळे कठीण प्रसंगांतही पुढे जाण्याचे बळ मिळाले. आपल्या सहकाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी खांद्याला खांदा लावून दिलेली साथही आपल्या प्रवासातील महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले..'त्या' वृद्ध महिलेचा आशीर्वाद कायम स्मरणातराजीनाम्याच्या निर्णयाबद्दल लिहिताना दिव्या मित्तल यांनी लहुरियादाह गावातील एका वृद्ध महिलेची आठवण सांगितली आहे. गावात पहिल्यांदा पाणी पोहोचल्याचे पाहिल्यानंतर त्या वृद्ध महिलेने काहीही न बोलता थरथरत्या हातांनी त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून आशीर्वाद दिला होता. हा स्पर्श आणि तो क्षण आपल्या आयुष्यभर स्मरणात राहील, असे दिव्या मित्तल यांनी म्हटले आहे. आज पदाचा राजीनामा दिला असला, तरी देशासाठी काहीतरी करण्याचे स्वप्न आणि जनतेकडून मिळालेले प्रेम कधीही विसरणार नसल्याचे त्यांनी आपल्या भावनिक पोस्टमधून स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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