लहानपणी पितृछत्र हरपलं, आईने शिवणकाम करून शिकवलं; पहिल्याच प्रयत्नात २१ व्या वर्षी IPS, तर दुसऱ्या वेळी IAS झाली

परिस्थिती कशीही असली तरी जिद्द अन् कष्ट करण्याची तयारी असेल तर तुमचं ध्येय गाठू शकता. हरियाणाच्या दिव्या तंवर हिने वयाच्या २१ व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात युपीएससीत यश मिळवलं. तिने ४३८ वी रँक पटकावत आय़पीएस अधिकारी झाली. तर दुसऱ्याच प्रयत्नात रँक सुधारत ती आयएएस बनली. लहान असतानाच वडिलांचं छत्र हरपलं. आर्थिक संकट असतानाही तिने अभ्यास, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर यश मिळवलं. .शाळेत असताना एका कार्यक्रमात एसडीएम प्रमुख पाहुणे आले होते. त्यांचा प्रभाव दिव्यावर पडला आणि तिने आयएएस व्हायचं स्वप्न बघितलं. फक्त स्वप्न बघून थांबली नाही तर तिने स्वप्नाचा पाठलाग सुरू केला. दिव्यानं महागडे क्लासेस लावले नाहीत. इंटरनेट, टॉपर्सच्या मुलाखती, पुस्तकांचं वाचन यातूनच तयारी केली. योग्य पद्धतीने अभ्यास आणि कष्टाच्या जोरावर कोचिंगशिवाय यश मिळू शकतं असं दिव्या म्हणते..H1 B Visa : ८८ लाख दरवर्षी भरायचे? कुणाला अन् कधीपासून नवे नियम लागू? अमेरिकेनं दिलं स्पष्टीकरण, व्हिसाधारकांना मोठा दिलासा.२०२१ च्या युपीएससी परीक्षेत दिव्या पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी झाली. ४३८वी रँक मिळवत ती आयपीएस अधिकारी बनली. पण तिला आयएएस व्हायचं होतं. पुन्हा तयारी केली आणि परीक्षा देत १०५वी रँक मिळवत आयएएस अधिकारी बनली..हरयाणातील एक लहान गाव निंबी इथं तिचा जन्म झाला. २०११ मध्ये दिव्या १०-११ वर्षांची असताना तिच्या वडिलांचं निधन झालं. कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी तिच्या आईवर पडली. शेतात काम करून आणि कपडे शिवून आईने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवला. आर्थिक चणचण असतानाही मुलांच्या शिक्षणात आईने काही कमी पडू दिलं नाही..दिव्या तनवरने तिचं प्राथमिक शिक्षण सरकारी शाळेत केलं. जवाहर नवोयद विद्यालयात तिला प्रवेश मिळाला. यानंतर विज्ञान शाखेतून पदवी घेतली आणि त्याच वेळी तिनं युपीएससीची तयारी सुरू केली. वयाच्या २१ व्या वर्षी ती आयपीएस बनली. त्यानंतर पुन्हा २०२२ मध्ये परीक्षा देत ती आयएएस झाली. दिव्याने मणिपूरमध्ये आयपीएस म्हणून काम केलं.