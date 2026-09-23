IAS मेधा रूपम यांना दिलासा, हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांना दिलासा दिलाय. विद्यार्थीनीची एनएसए कोठडी रद्द करणं, डीएम मेधा रूपम यांच्यावर कारवाईसह ५ लाखांच्या नुकसान भरपाईच्या हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीय. ग्रेटर नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी इलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..इलाहाबाद हायकोर्टने नोएडात एप्रिल महिन्यात झालेल्या मजुरांच्या आंदोलनावेळी एका विद्यार्थ्याला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अंतर्गत ताब्यात घेतल्या प्रकरणी मेधा रूपम यांच्या वेतनातून ५ लाख रुपये कापून घेण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थीनी आकृति चौधरीची एनएसए कोठडी रद्द करण्याच्या आणि जिल्हाधिकारी रूपम यांच्यावरली कारवाई रद्द करण्याच्या हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली..आणखी एक पक्ष फुटला! 'ऑपरेशन कमळ', १२ पैकी ८ आमदारांचा भाजप प्रवेश; विधानसभेतली ताकद चारपट वाढली.हायकोर्टानं २ सप्टेंबरला दिल्ली विद्यापीठात पदवीचं शिक्षण घेणाऱ्या आकृति चौधरीची एनएसए कोठडी रद्द केली होती. आकृति चौधरीला मजुरांच्या आंदोलनाशी संबंधावरून रासुका अंतर्गत ताब्यात घेतलं होतं. इलाहाबाद हायकोर्टाने जिल्हा न्यायदंडाधिकारी मेधा रूमप यांनी जारी केलेल्या आदेशावर कठोर शब्दात टिप्पणी केली होती. बेजबाबदार नोकरशाहीचा मनमानी कारभार उत्तर प्रदेशला निरंकुश शासनात बदलू शकतो असं म्हणत फटकारलं होतं..न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि एनके सिंह यांच्या पीठाने इलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशावर अंशत: स्थगिती दिलीय. तर जिल्हा न्यायदंडाधिकारी मेधा रूपम यांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.