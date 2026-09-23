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IAS मेधा रूपम यांना दिलासा, हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

IAS Medha Roopam इलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडा आणि ग्रेटर नोएडाच्या जिल्हा न्यायदंडाधिकारी मेधा रूपम यांना दिलासा दिलाय. त्यांच्या याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला आहे.
IAS Medha Roopam (Left)

IAS Medha Roopam (Left)

Esakal

सूरज यादव
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सर्वोच्च न्यायालयाने नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांना दिलासा दिलाय. विद्यार्थीनीची एनएसए कोठडी रद्द करणं, डीएम मेधा रूपम यांच्यावर कारवाईसह ५ लाखांच्या नुकसान भरपाईच्या हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीय. ग्रेटर नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी इलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

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