नैतिकता शिकवणारे IAS दाम्पत्य वादात, ५१ कोटींचा ठोठावलेला दंड ४०३२ रुपये केला; १० कोटी लाच घेतल्याचा आरोप

नैतिकतेचे धडे देणारे आयएएस दाम्पत्य अशी ओळख असलेले आयएएस डॉक्टर नागार्जुन बी गौंडा आणि आयएएस सृष्टी देशमुख सध्या चर्चेत आहेत. हरदा खाण प्रकरणी कारवाईवर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खाण प्रकरणी दंडाची रक्कम कमी करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप आयएएस डॉक्टर नागार्जुन बी यांच्यावर होत आहे. युपीएससी करणाऱ्यांसाठी आदर्श असलेल्या नागार्जुन यांच्यावर आऱोपांमुळे खळबळ उडालीय. एक आरटीआय कार्यकर्ते आनंद जाट यांनी लाच प्रकरणी गंभीर आरोप केले आहेत..खंडवा जिल्हा परिषदेचे सीईओ म्हणून आयएएस नागार्जुन बी गौंडा कार्यरत आहेत. सोशल मीडियावरही ते सक्रीय असून त्यांची पत्नी सृष्टी जयंत देशमुख यासुद्धा आयएएस आहेत. आयएएस नागार्जुन यांच्यावर हरदा खाण प्रकरणी दंडात्मक कारवाईवरून गंभीर आरोप करण्यात आलेत. आरटीआय कार्यकर्ते आनंद जाट यांनी आरोप केलाय की हरदा इथं एसडीएम पदावर असताना नागार्जुन यांनी पथ इंडिया नावाच्या कंपनीला ठोठावलेला ५१ कोटींचा दंड फक्त ४ हजार ३२ रुपये इतका केला. यासाठी त्यांनी १० कोटींची लाच घेतली..PWDतून निवृत्त अभियंत्याच्या ठिकाणांवर छापे; लाखोंची रोकड, २.५ किलो सोनं, ५.६ किलो चांदी अन् १७ टन मध जप्त.इंदौर बैतूल राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधीत हे प्रकरण आहे. पथ इंडियाला खाणकाम करण्याचं काम दिलं होतं. पण कंपनीने परवानगी शिवाय ३.११ लाख क्युबिक मीटर मुरूम खोदला. कंपनीच्या या अवैध खाणकामामुळे आजूबाजूच्या परिसरातली जमीन पोकळ बनली. यानंतर गावकऱ्यांनी खाणकामाला प्रचंड विरोध केला. जेव्हा या प्रकरणाची चर्चा झाली तेव्हा तत्कालीन एसडीएमनी कंपनीला तब्बल ५१ कोटींच्या दंडाची नोटीस जारी केली..तत्कालीन एसडीएमकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार ५१ कोटींचा दंड करण्यात आला होता. मात्र नागार्जुन यांनी नियुक्तीनंतर हा दंड कमी करून फक्त ४ हजार रुपये इतका केला. यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसे लाच म्हणून घेतल्याचा आरोप करण्यात येतोय. आयएएस नागार्जुन यांच्यावर खाणकाम प्रकरणी दंडात्मक कारवाईत लाच घेतल्याच्या आरोपांची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. मात्र त्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. नागार्जुन यांनी म्हटलं की, नोटीस आधीच बजावण्यात आली होती, जेव्ही मी पदभार स्वीकारला त्यावेळी दंडाची सुनावणीही झाली होती..दंडाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर दोन वर्षे कोणताही आरोप झाला नाहीय. याचाच अर्थ मी घेतलेला निर्णय योग्य होता. ज्या आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून आरोप केले जातायत त्यांच्यावर आधीपासूनच अनेक गुन्हे दाखल आहेत..आयएएस पती पत्नीने द अन्सर रायटिंग मॅन्युअल, द मॅन्युअल ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी अँड अॅप्टिट्यूट अशी पुस्तकं लिहिली आहेत. लोकांना एथिक्स शिकवणाऱ्यांवर असे आरोप होत असल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मध्य प्रदेशात अवैध खाणकामाचं प्रकरण नवं नाही पण यात आयएएस नागार्जुन यांचं नाव आल्यानं चर्चा होत आहे.