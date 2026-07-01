IAS Officer Scam Arrested : निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी १६९ कोटींचा घोटाळा केल्याचे समजलं; आयएएस अधिकाऱ्याला CBI कडून अटक; ८ विभागात ५०४ कोटी लाटले?

CBI Arrest IAS Officer : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (HSPCB) तत्कालीन सदस्य सचिव तथा आयएएस अधिकारी प्रदीप कुमार यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) त्यांच्या सरकारी सेवेतल्या शेवटच्या दिवशी अटक केली. सरकारी निधीच्या १६९ कोटी रुपयांच्या कथित अपहार व बनावट गुंतवणूक प्रकरणात त्यांची भूमिका असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे..सीबीआयच्या माहितीनुसार, प्रदीप कुमार हे २०११ बॅचचे हरियाणा सिव्हिल सर्व्हिस (HCS) अधिकारी असून नंतर त्यांची आयएएसपदी पदोन्नती झाली होती. सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी निर्धारित आर्थिक मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम चंदीगड येथील सेक्टर-३२ मधील IDFC First Bank शाखेत मुदत ठेवीसाठी (एफडी) हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली होती..तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, एफडीसाठी पाठविण्यात आलेली रक्कम प्रथम HSPCBच्या नावाने कथितरीत्या उघडलेल्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली. मात्र या खात्यासाठी आवश्यक विभागीय मंजुरी नव्हती तसेच अधिकृत नोंदीही उपलब्ध नव्हत्या. या खात्यात प्रत्यक्षात कोणतीही मुदत ठेव करण्यात आली नाही. त्याऐवजी बनावट डेबिट व्यवहार करून १६९ कोटी रुपये काढण्यात आल्याचा सीबीआयचा दावा आहे..सीबीआयने प्रदीप कुमार यांना चौकशीसाठी अनेक वेळा समन्स बजावले होते. मात्र ते चौकशीस हजर झाले नाहीत. त्यांनी पंचकुला न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही दाखल केला होता. दरम्यान, त्यांचे ठिकाण शोधून मंगळवारी त्यांना अटक करण्यात आली. योगायोग म्हणजे हाच त्यांचा सरकारी सेवेतला अखेरचा कामाचा दिवस होता..सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण हरियाणा सरकारच्या आठ विभागांशी संबंधित ५०४ कोटी रुपयांच्या कथित बँकिंग घोटाळ्याचा भाग आहे. सरकारी निधी बनावट मुदत ठेवींच्या नावाखाली विविध खात्यांमध्ये वर्ग करून नंतर बनावट व्यवहारांद्वारे शेल कंपन्यांकडे वळविण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणेने व्यक्त केला आहे..IAS Transfer Maharashtra : राज्यातील पुन्हा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, आठवड्यात दुसऱ्यांदा बदली, अन्न नागरी पुरवठा, महावितरणमध्ये मोठा बदल.या प्रकरणाची सुरुवातीला हरियाणा राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक ब्युरोकडून चौकशी करण्यात येत होती. मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतर तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. आतापर्यंत या प्रकरणात १७ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यामध्ये IDFC First Bank आणि AU Small Finance Bankचे सहा अधिकारी, हरियाणा सरकारचे तीन अधिकारी, दोन खासगी कंपन्या आणि त्यांच्या सहा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. प्रदीप कुमार यांच्या अटकेपूर्वीही दोन वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.