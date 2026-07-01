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IAS Officer Scam Arrested : निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी १६९ कोटींचा घोटाळा केल्याचे समजलं; आयएएस अधिकाऱ्याला CBI कडून अटक; ८ विभागात ५०४ कोटी लाटले?

CBI Corruption Case : निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी एका आयएएस अधिकाऱ्याला कथित १६९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी CBIने अटक केली. याशिवाय आठ विभागांतील सुमारे ५०४ कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततांचाही तपास सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
IAS Officer Scam Arrested CBI Corruption Case haryana

IAS Officer Scam Arrested CBI Corruption Case haryana

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

CBI Arrest IAS Officer : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (HSPCB) तत्कालीन सदस्य सचिव तथा आयएएस अधिकारी प्रदीप कुमार यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) त्यांच्या सरकारी सेवेतल्या शेवटच्या दिवशी अटक केली. सरकारी निधीच्या १६९ कोटी रुपयांच्या कथित अपहार व बनावट गुंतवणूक प्रकरणात त्यांची भूमिका असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे.

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