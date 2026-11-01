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IAS Officer Corruption : आयएएस अधिकार पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराचा कळस?; कुटुंबीयांच्या नावावर ४० व्हिला, एसीबीच्या कारवाईनंतर भलतचं आलं समोर

IAS Officer Disproportionate Assets : आयएएस अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे. कुटुंबीयांच्या नावावर तब्बल ४० व्हिला असल्याचे समोर आले असून, एसीबीच्या कारवाईनंतर प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.
IAS Officer Corruption rajasthan

IAS Officer Corruption rajasthan

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

IAS Officer Misuse of Power : राजस्थानमध्ये आयएएस अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर करून खासगी रिसॉर्ट कंपनीला आर्थिक फायदा मिळवून दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आयएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल यांनी कुटुंबीयांच्या नावावर दोन रिसॉर्टमध्ये ४० व्हिला आणि कॉटेज खरेदी केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, या मालमत्ता पुन्हा संबंधित कंपनीलाच भाडेतत्त्वावर दिल्या. यातून कुटुंबाला दरवर्षी सुमारे १.८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचा संशय आहे. राजस्थानच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.

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