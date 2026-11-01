IAS Officer Corruption : आयएएस अधिकार पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराचा कळस?; कुटुंबीयांच्या नावावर ४० व्हिला, एसीबीच्या कारवाईनंतर भलतचं आलं समोर

IAS Officer Misuse of Power : राजस्थानमध्ये आयएएस अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर करून खासगी रिसॉर्ट कंपनीला आर्थिक फायदा मिळवून दिल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आयएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल यांनी कुटुंबीयांच्या नावावर दोन रिसॉर्टमध्ये ४० व्हिला आणि कॉटेज खरेदी केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, या मालमत्ता पुन्हा संबंधित कंपनीलाच भाडेतत्त्वावर दिल्या. यातून कुटुंबाला दरवर्षी सुमारे १.८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचा संशय आहे. राजस्थानच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे..या प्रकरणामुळे शिखर अग्रवाल आणि त्यांच्या पत्नी तथा वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी प्रशाखा माथूर चर्चेत आले आहेत. अग्रवाल यांना यापूर्वीच नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर शनिवारी राजस्थान सरकारने प्रशाखा माथूर यांनाही नियुक्ती रखडवली आहे..एसीबीने ३० ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, प्राथमिक तपासात अग्रवाल यांनी गोयल फॅशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या संचालकांशी संगनमत करून कंपनीला अनुचित लाभ मिळवून दिल्याचे प्रथमदर्शनी आढळले आहे. ही कंपनी 'अनंता' या ब्रँडअंतर्गत रिसॉर्ट चालवते. अग्रवाल यांनी विविध शासकीय पदांवर असताना रिसॉर्ट उभारणीच्या नियमांत सवलती दिल्या. आवश्यक प्रमाणपत्रांची योग्य पडताळणी न करताच परवानग्या दिल्या, तसेच कंपनीला अनुकूल अटींवर विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर केल्याचा आरोप आहे. या निर्णयांमुळे राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा एसीबीचा दावा आहे. राज्य सरकारने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ अ अंतर्गत सविस्तर चौकशीला मंजुरी दिली आहे..सहा कोटींच्या मालमत्तांची खरेदीएसीबीच्या तपासानुसार, सप्टेंबर २०२३ ते मार्च २०२६ या कालावधीत अग्रवाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी उदयपूरमधील बुझदा आणि अलवरमधील अजबगड येथील अनंता रिसॉर्टमध्ये ४० मालमत्ता खरेदी केल्या. त्यांची एकूण किंमत सुमारे ६.१६ कोटी रुपये आहे. उदयपूर येथे सप्टेंबर २०२३ मध्ये २० कॉटेज, तर मार्च २०२६ मध्ये अलवर येथे २० व्हिला खरेदी करण्यात आले.या मालमत्ता अग्रवाल, त्यांच्या पत्नी, दोन्ही मुले तसेच प्रशाखा माथूर यांच्या आई-वडिलांच्या नावावर नोंदविण्यात आल्या आहेत. काही व्हिला बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केल्याचा एसीबीला संशय आहे. खरेदी केलेल्या मालमत्ता पुन्हा त्याच कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिल्याने या व्यवहारांची चौकशी केली जात आहे..IAS Officer Tukaram Munde : तुकाराम मुंढे कर्मचाऱ्यांवर चिडले, 'नियमांनुसार काम करायचे नसेल तर राजीनामा द्या'; नरहरी झिरवळांच्या पत्रात काय?.उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्तीचा संशयशिखर अग्रवाल यांनी ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती जमा केली आहे का, याचाही एसीबी तपास करत आहे. या प्रकरणात अधिकारी, कंपनीचे संचालक आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासली जाणार आहे. प्राथमिक तपासातील आरोपांची सविस्तर चौकशी सुरू असून, त्यातूनच या व्यवहारांमागील नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.