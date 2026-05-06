ज्या IAS अधिकाऱ्यासाठी ममतांनी PM मोदींचा आदेश धुडकावला, TMC हरताच दिला राजीनामा

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर ममता बॅनर्जींना अनेक धक्के बसत आहेत. एका बाजुला ममता बॅनर्जी निकालानंतर आक्रमकपणे भाजपवर टीका करत आहेत. निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप करत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला अनेक अधिकारी आणि वेगवेगळ्या पदांवर काम करणाऱ्या दिग्गजांनी त्यांच्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. यामध्ये पत्रकार, अर्थतज्ज्ञ आणि काही माजी आयएएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. .माजी मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय, एचके द्विवेदी, मनोज पंत, अभिरूप सरकार यांनी राजीनामे दिले आहेत. या सर्वांची नियुक्ती ममता बॅनर्जी यांनीच केली होती. अभिरूप सरकार यांनी पश्चिम बंगाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि पश्चिम बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रिज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलाय. मी राजकीय व्यक्ती नाही पण नियुक्ती राजकीय होती. आता ममता बॅनर्जींचा पराभव झाल्यानं मला या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही असं अभिरूप यांनी म्हटलंय..अलापन बंडोपाध्याय हे २०२१मध्ये मुख्य सचिव होते. त्यांना कार्यमुक्त करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला होता. चक्रीवादळानंतर पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यानं त्यांना कार्यमुक्त करून दिल्लीत रिपोर्ट रकरण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा ममता बॅनर्जी विरोध करत पंतप्रधानांना हा आदेश मागे घेण्याची विनंती केली होती..दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला अलापन बंडोपाध्याय सेवानिवृत्त झाल्याचं सांगत दिल्लीत रिपोर्ट करू शकत नाहीत असं सांगितलं होतं. यानंतरच ममता बॅनर्जी यांनी बंडोपाध्याय यांची स्वत:चे मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यावेळी अलापन बंडोपाध्याय यांनी राज्य सरकारने दिलेली मुदतवाढ न घेता सेवानिवृत्त होण्याचा पर्याय निवडला होता. बंडोपाध्याय यांनी म्हटलं की, मी राज्याच्या मुख्य सचिवांना राजीनामा पाठवला आहे..राज्यातील इतरही काही माजी अधिकाऱ्यांनी त्यांना नियुक्त केलेल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत. एचके द्विवेदी आणि मनोज पंत यांनीही राजीनामा दिला आहे. याशिवाय माध्यम सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेल्या एका माजी पत्रकारानेही पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आलीय.