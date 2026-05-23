IAS अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आरक्षण का द्यावे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्याने चर्चा; OBC, SC-ST आणि EWS आरक्षणाचे नियम काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने आयएएस आणि आयपीएससारख्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुलांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देत राहावा की नाही, याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे देशात आरक्षण व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या या तोंडी निरीक्षणामुळे आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कुटुंबाने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कोणत्या पातळीपर्यंत प्रगती साधल्यानंतर वंचितांसाठी राखीव असलेल्या जागांवरील दावा सोडावा लागेल, हा मूलभूत मुद्दा आता चर्चेत आला आहे..ओबीसी आरक्षणातील क्रिमी लेयर नियमइतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षणाची मर्यादा १९९२ मधील इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केली होती. याच प्रकरणातून ‘क्रिमी लेयर’ ही संकल्पना अस्तित्वात आली. मार्च २०२६ मध्ये न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की, केवळ उत्पन्न नव्हे तर सामाजिक पद आणि प्रतिष्ठाही महत्त्वाचा निकष आहे.कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) नियमांनुसार, गट ‘अ’ किंवा वर्ग १ मधील अधिकारी (आयएएस, आयपीएस, आयएफएस इत्यादी) यांच्या मुलांना जन्मापासूनच क्रिमी लेयरमध्ये गणले जाते. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. मात्र, खाजगी क्षेत्रात किंवा असंघटित व्यवसायात कार्यरत पालकांच्या बाबतीत वार्षिक उत्पन्नाचा निकष लागू होतो. सलग तीन वर्षे कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास उमेदवार क्रिमी लेयरमध्ये समाविष्ट होतो आणि २७ टक्के ओबीसी कोट्यातून वगळला जातो. उमेदवाराचा स्वतःचा पगार किंवा कृषी उत्पन्न मात्र या गणनेत धरले जात नाही..अनुसूचित जाती-जमातींसाठी वेगळे नियम आणि उप-प्रवर्गीकरणअनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी आरक्षणाची रचना वेगळी आहे. ही व्यवस्था मुख्यतः सामाजिक अस्पृश्यता आणि शतकानुशतके चालत आलेल्या बहिष्काराचे परिणाम दूर करण्यासाठी निर्माण करण्यात आली होती. त्यामुळे ओबीसीप्रमाणे आठ लाख रुपयांची क्रिमी लेयर मर्यादा येथे लागू नव्हती.अलीकडेच सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात राज्यांना SC आणि ST प्रवर्गात उप-प्रवर्गीकरण करण्याचा अधिकार दिला आहे. यामुळे सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचे फायदे पोहोचतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाने राज्यांना ‘क्रिमी लेयर’ ओळखण्यासाठी आणि वगळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचू शकतील..Supreme Court: सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मागण्याचा अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षणसर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) कोटा पूर्णपणे आर्थिक निकषांवर आधारित आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. तसेच, शेतजमीन आणि निवासी मालमत्तेवरही काही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४ टक्के क्षैतिज आरक्षणाची तरतूद आहे. हा कोटा सर्व प्रवर्गांना लागू होतो. यासाठी किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व असणे आवश्यक आहे. या आरक्षणात सामाजिक किंवा आर्थिक स्थितीचा विचार न करता केवळ शारीरिक अपंगत्व हा निकष मानला जातो..रहिवासी आणि व्यवस्थापन कोट्याची तरतूदराष्ट्रीय आरक्षण प्रवर्गांशिवाय स्थानिक पातळीवरही काही विशेष तरतुदी आहेत. राज्य सरकारांकडून अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये रहिवासी उमेदवारांसाठी ८५ टक्क्यांपर्यंत जागा राखीव ठेवता येतात. सर्वोच्च न्यायालयाने याला घटनात्मक वैधता दिली आहे.खाजगी आणि विनाअनुदानित संस्थांमध्ये व्यवस्थापन कोट्याची तरतूद असते. यात साधारणतः १५ टक्के जागा राखीव असतात. संस्थांना या जागा भरण्याचे आणि शुल्क निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, या कोट्यातही किमान पात्रता आणि गुणवत्तेशी तडजोड करता येणार नाही..Supreme Court: कायदाक्षेत्रातील पुरुषप्रधान वर्चस्वाला आव्हान... महिला वकिलांसाठी महत्त्वाची जनहित याचिका; सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक लढाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.