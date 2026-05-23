IAS अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आरक्षण का द्यावे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्याने चर्चा; OBC, SC-ST आणि EWS आरक्षणाचे नियम काय?

Supreme Court Observation on IAS Officers’ Children Revives Debate Over OBC and Reservation Rules : सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी निरीक्षणानंतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुलांना मिळणाऱ्या ओबीसी आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह
सर्वोच्च न्यायालयाने आयएएस आणि आयपीएससारख्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुलांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देत राहावा की नाही, याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे देशात आरक्षण व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाच्या या तोंडी निरीक्षणामुळे आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कुटुंबाने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कोणत्या पातळीपर्यंत प्रगती साधल्यानंतर वंचितांसाठी राखीव असलेल्या जागांवरील दावा सोडावा लागेल, हा मूलभूत मुद्दा आता चर्चेत आला आहे.

