रुग्णालयात ICUमध्ये अग्नितांडव, आगीच्या ज्वाळा अन् विषारी धुरात कोंडले रुग्ण; कोमातील ६ रुग्णांचा मृत्यू

Six Patients Dead in Jaipur Hospital ICU Fire जयपूरच्या सवाई मान सिंह रुग्णालयात सोमवारी पहाटे भीषण आगीची दुर्घटना घडली. यात सहा रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर सेंटरच्या आयसीयू वॉर्डमध्ये आगीचा भडका उडाला. आगीच्या ज्वाळा आणि विषारी धुरामुळे आयसीयू वॉर्डमध्ये गोंधळ उडाला. यानंतर रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दाखल झाले आहेत..ट्रॉमा सेंटरचे प्रभारी डॉक्टर अनुराग धाकड यांनी सांगितलं की, आग शॉर्ट सर्किटने लागली. बघता बघता आग ट्रॉमा आयसीयूमध्ये पसरली. यातच विषारी धूर पूर्ण वॉर्डमध्ये भरला. यामुळे ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. ट्रॉमा सेंटरमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर दोन आयसीयू आहेत. यात ट्रॉमा आयसीयू आणि सेमी आयसीयू आहेत. तिथं एकूण २४ रुग्ण होते. यातले ११ ट्रॉमा आयसीयूमध्ये होते..कोमात गेलेले रुग्ण आगीत सापडले. त्यांना वाचवणं खूप कठीण बनलं. या परिस्थितीही रुग्णालयातील नर्सिंग स्टाफ, वॉर्ड बॉय यांनी अनेक रुग्णांना सुखरुप बाहेर काढलं. पण सहा रुग्णांची प्रकृती इतकी गंभीर होती की शर्थीचे प्रयत्न करूनही त्यांना वाचता आलं नाही. मृतांमध्ये दोन महिला आणि ४ पुरुषांचा समावेश आहे. तर अजूनही पाच रुग्णांची प्रकृती गंभीर आहे..आगीच्या घटनेत ६ रुग्णांचा मृत्यू झाला तर काही रुग्ण जखमी झाले आहेत. त्यातील पाच रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक आहे. रुग्णालय प्रशासन आणि डॉक्टरांकडून गंभीर असलेल्या रुग्णांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आगीच्या घटनेनंतर ट्रॉमा सेंटरमधील इतर रुग्णांना तातडीने इतरत्र हलवण्यात आलं असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली..जयपूर पोलिसांनी सांगितले की, आमच्या फॉरेन्सिक सायन्स लॅबची टीम घटनास्थळी दाखल झालीय. आगीच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. प्राथमिक चौकशीत शॉर्ट सर्किटमुळे घटना घडल्याचं दिसून येतंय. पण फॉरेन्सिक सायन्स लॅबचा अहवाल आल्यानंतर स्पष्ट होईल. सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतदेह शवागारात ठेवण्यात आले असून आवश्यक प्रक्रियेनंतर शवविच्छेदन केले जाईल.