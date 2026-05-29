Mobile Price: स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्यांना मोठा झटका! सणासुदीपूर्वी मोबाईल महागले; वाढत्या किंमतींमुळे बजेट बिघडणार

भारतातील वाढत्या स्मार्टफोनच्या किमती कंपन्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतात. एका नवीन अहवालानुसार, जर फोनच्या किमती वाढतच राहिल्या, तर जुलै ते डिसेंबर या सणासुदीच्या काळात निम्म्याहून अधिक ग्राहक नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योजना पुढे ढकलू शकतात किंवा सेकंड-हँड फोन घेण्याचा पर्याय निवडू शकतात..ट्रॅकिन टेक आणि टेकआर्क यांच्या एका संयुक्त अहवालानुसार, वर्षाच्या उत्तरार्धात स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ५४% ग्राहकांना त्यांच्या मागणीला धोका असल्याचे वाटते. या अहवालासाठी देशभरातील ५,९५८ संभाव्य खरेदीदारांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अहवालानुसार, अंदाजे ४८% ग्राहक किमती कमी होण्याची वाट पाहतील, तर ६% ग्राहक रिफर्बिश्ड किंवा वापरलेले स्मार्टफोन खरेदी करू शकतात. .जर किमती वाढतच राहिल्या, तर यावर्षी भारतातील एकूण स्मार्टफोन विक्री १३६-१३८ दशलक्ष युनिट्सवरून ११५-१२० दशलक्ष युनिट्सपर्यंत घटू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, सेकंड-हँड आणि रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन बाजाराला सर्वाधिक फायदा होईल, आणि यावर्षी विक्री २३-२५ दशलक्ष युनिट्सवरून ३०-३२ दशलक्ष युनिट्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे..जानेवारी २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत स्मार्टफोन कंपन्यांनी अनेक मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. फोनच्या स्टोरेज आणि मेमरीसाठी आवश्यक असलेल्या नँड फ्लॅश आणि ड्रॅम मेमरी चिप्सच्या जागतिक किमतींमध्ये झालेली वाढ हे याचे मुख्य कारण आहे. ₹२०,००० पेक्षा कमी किमतीच्या स्मार्टफोन्सना याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. या विभागातील किमती सरासरी ८% ते १२% ने वाढल्या आहेत..टेकआर्कचे संस्थापक फैसल कावूसा यांच्या मते, एआय कंपन्यांकडून वाढत्या मागणीमुळे मेमरी चिप्सच्या किमती वाढल्या आहेत. याशिवाय, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन आणि कंपन्यांचे अधिक नफ्यावर लक्ष केंद्रित करणे, या गोष्टींनीही या दरवाढीला हातभार लावला आहे. ट्रॅकिन टेकचे संस्थापक अरुण प्रभुदेसाई म्हणाले की, भारतीय ग्राहकांना चांगले फोन हवे आहेत, पण ते अवाजवी किमतीत नको आहेत. जर कंपन्यांनी किमतींवर नियंत्रण ठेवले नाही, तर ग्राहक खरेदी पुढे ढकलतील किंवा स्वस्त पर्यायांची निवड करतील.