IIT बाबा अभय सिंहने केला विवाह, पत्नी आहे इंजिनियअर; वडिलांना भेटण्यासाठी पोहोचले हरियाणात...

IIT Baba Abhay Singh: प्रयागराजमध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यादरम्यान 'आयआयटी बाबा' म्हणून चर्चेत आलेल्या अभय सिंह यांनी विवाह केला आहे. कर्नाटकातील एका अभियंता तरुणीशी त्यांनी लग्नगाठ बांधली आहे. ते वडिलांना भेटण्यासाठी हरियाणा येथील घरी पोहोचल्यानंतर या विवाहाची माहिती समोर आली..हरियाणातील मूळ रहिवासी असलेले अभय सिंह महाकुंभदरम्यान संन्याशाच्या वेशात दिसले होते. त्यांनी आयआयटीमध्ये शिक्षण घेतल्याचे सांगितलं होतं. त्यामुळे ते अचानक चर्चेत आले होते. तिथून त्यांची 'आयआयटी बाबा' अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली. आता त्यांनी आयुष्यातील नव्या अध्यायाला सुरुवात केली आहे..सोमवारी अभय सिंह हरियाणातील झज्जर येथे पोहोचले. यावेळी ते एकटे नव्हते, तर त्यांच्या पत्नी प्रतीका त्यांच्यासोबत होत्या. अभय सिंह यांनी सांगितले की, ते आई-वडील आणि कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आले आहेत. ते झज्जरमधील सासरौली गावचे रहिवासी आहेत. पत्नी प्रतीकासह ते झज्जर तहसील कार्यालयात गेले. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपल्या आयुष्याविषयी काही आठवणी सांगितल्या..अभय सिंह यांचे वडील कर्ण सिंह हे वकील असून ते झज्जर वकिल संघटनेचे माजी अध्यक्ष राहिले आहेत. अभय यांनी सांगितले की, "माझी ओढ नेहमीच अध्यात्माकडे होती. शिक्षणाच्या काळात मी वडिलांच्या कार्यालयात येत असे आणि कामकाज कसे चालते, हे पाहत असे." त्यांनी पुढे सांगितले की, १५ फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीच्या दिवशी हिमाचल प्रदेशातील अघंजर महादेव मंदिरात त्यांनी विवाह केला आणि १९ फेब्रुवारीला न्यायालयात नोंदणी केली..प्रतीका या बंगळुरू येथील असून त्यांनी अभियांत्रिकी शिक्षण घेतले आहे. त्या म्हणाल्या, "अभय अत्यंत साधे, प्रामाणिक आणि मनमिळावू व्यक्तिमत्त्व आहेत. आम्ही दोघेही सनातन धर्माच्या प्रसारासाठी कार्य करणार आहोत." सध्या हे दोघे हिमाचल प्रदेशात वास्तव्यास असून एकाच ध्येयाने पुढे वाटचाल करत आहेत. त्यांच्या विवाहाची बातमी समोर आल्यानंतर समाजमाध्यमांवरही मोठी चर्चा रंगली आहे.