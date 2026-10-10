IIT Graduate Farming Success Story : आयआयटी इंजिनिअरची कमाल! लाखो रुपयांची नोकरी सोडली अन् सुरू केली ड्रॅगन फ्रूटची शेती, वर्षांनुवर्षे होणार बक्कळ कमाई

IIT graduate Sanjeev Kumar Yadav farming journey : ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि एनएचपीसीमधील (NHPC) मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर माजी संचालक संजीव कुमार यादव यांनी शेतीची वाट निवडली आहे. आयआयटीचे (IIT) माजी विद्यार्थी असलेल्या यादव यांनी पत्नी शिखा यादव यांच्या साथीने उत्तर प्रदेशातील कानपूरजवळील काक्रहिया गावात ड्रॅगन फ्रूटची व्यावसायिक शेती सुरू केली आहे. .उच्चशिक्षण आणि प्रदीर्घ व्यावसायिक अनुभवाच्या बळावर त्यांनी आधुनिक शेतीचा नवा प्रयोग यशस्वी केला आहे. विशेष म्हणजे, स्वतः शेती करण्याबरोबरच ते परिसरातील शेतकऱ्यांनाही आधुनिक आणि वैज्ञानिक शेती पद्धतींचे मार्गदर्शन करत आहेत. त्यांच्या या उपक्रमातून स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत असून, शेतकऱ्यांसमोर नगदी पिकाचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे..उच्चशिक्षणानंतर शेतीत काहीतरी वेगळं करण्याचा निर्णयसंजीव कुमार यादव यांनी एमएनआयटी (MNIT), अलाहाबाद येथून बी.टेक. आणि आयआयटी रुरकी येथून एम.टेक.चे शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यानंतर त्यांनी ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. भूतानमध्ये कार्यरत असताना कृषी शास्त्रज्ञांशी झालेल्या संवादातून त्यांना ड्रॅगन फ्रूटच्या शेतीची माहिती मिळाली. या पिकातील व्यावसायिक संधी लक्षात घेऊन त्यांनी निवृत्तीनंतर आपल्या गावी परतण्याचा आणि शेतीत नावीन्यपूर्ण प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला. अनेक वर्षांपूर्वी पाहिलेले हे स्वप्न आता कानपूर जिल्ह्यातील पटारा ब्लॉकमधील काक्रहिया गावात प्रत्यक्षात साकारले आहे..Vasota Fort Tourism : पर्यटकांची प्रतीक्षा संपली! सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील ऐतिहासिक वासोटा किल्ला 'या' तारखेपासून खुला, तब्बल चार महिने होता बंद, प्रवेश शुल्क जाहीर.एका एकरात १,२०० रोपांची लागवड; पाच वाणांना यशड्रॅगन फ्रूटच्या लागवडीसाठी यादव यांना राज्य सरकारच्या फलोत्पादन प्रोत्साहन योजनेचाही लाभ मिळाला. त्यांनी एका एकर क्षेत्रात सुमारे १,२०० रोपांची लागवड केली असून, त्यासाठी त्यांना १ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले. आसाम, हरियाणा आणि उत्तराखंड येथून ड्रॅगन फ्रूटचे सात वेगवेगळे वाण आणण्यात आले. त्यापैकी पाच वाण कानपूरच्या हवामानात चांगल्या प्रकारे वाढण्यास योग्य ठरले..निवडुंग कुळातील असलेल्या या पिकाला तुलनेने कमी पाण्याची आवश्यकता असते. योग्य व्यवस्थापन आणि निगा राखल्यास एकदा लागवड केलेली झाडे २० ते २५ वर्षांपर्यंत उत्पादन देऊ शकतात. त्यामुळे कमी पाण्यात अधिक उत्पन्न मिळवण्याच्या दृष्टीने हे पीक शेतकऱ्यांसाठी एक पर्यायी नगदी पीक ठरू शकते..स्थानिक बाजारपेठेला मिळू लागली ताजी फळेयापूर्वी कानपूरमधील चक्रपूर बाजारपेठेत विक्रीसाठी येणारे ड्रॅगन फ्रूट प्रामुख्याने गुजरात आणि महाराष्ट्रातून आणले जात होते. लांब अंतरावरून वाहतूक करून फळे आणावी लागत असल्याने त्यांच्या ताजेपणावर परिणाम होण्याची शक्यता होती. मात्र, आता काक्रहिया गावातच ड्रॅगन फ्रूटचे उत्पादन सुरू झाल्याने स्थानिक बाजारपेठेला जवळच्या परिसरातून ताजी फळे उपलब्ध होत आहेत..Who Is Dhruv Rathee? : जर्मनीत मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग अन् Renewable Energy चं शिक्षण; ध्रुव राठी कसा बनला YouTuber? जाणून घ्या थक्क करणारा प्रवास.चालू हंगामात आतापर्यंत दोन क्विंटलहून अधिक ड्रॅगन फ्रूट बाजारात पाठवण्यात आले आहे. तसेच अनेक झाडांवर पुढील उत्पादनाची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात या शेतीतून उत्पादन वाढण्याची आणि स्थानिक बाजारपेठेतील पुरवठा अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे..शेतीसोबत रोजगारनिर्मिती आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणसंजीव कुमार यादव आणि त्यांच्या पत्नी शिखा यादव यांनी हा उपक्रम केवळ स्वतःच्या उत्पन्नापुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. त्यांनी आपल्या शेतावर दोन स्थानिक रहिवाशांना कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. याशिवाय, परिसरातील शेतकऱ्यांना ड्रॅगन फ्रूटची लागवड, झाडांची निगा, उत्पादन व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेत विक्री याबाबत प्रत्यक्ष माहिती देण्यासाठी ते आपल्या शेतावर आमंत्रित करतात..पारंपरिक शेतीसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन नगदी पिकांकडे वळण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे, हा त्यांच्या उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यांच्या अनुभवातून इतर शेतकऱ्यांनाही पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी आणि शेतीत नवे प्रयोग करण्यासाठी प्रेरणा मिळू शकते..कानपूरचे मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन यांनीही अशा उपक्रमांचे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्व अधोरेखित केले आहे. आधुनिक शेतीचे प्रयोग ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासोबतच शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देऊ शकतात..उच्चशिक्षण, ऊर्जा क्षेत्रातील अनुभव आणि आधुनिक दृष्टिकोन यांच्या जोरावर संजीव कुमार यादव यांनी निवृत्तीनंतर शेतीत नवे पर्व सुरू केले आहे. त्यांच्या या प्रयोगामुळे ग्रामीण भागात आधुनिक शेतीचा प्रसार, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी पीक पद्धतींच्या विकासाला चालना मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.