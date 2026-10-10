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IIT Graduate Farming Success Story : आयआयटी इंजिनिअरची कमाल! लाखो रुपयांची नोकरी सोडली अन् सुरू केली ड्रॅगन फ्रूटची शेती, वर्षांनुवर्षे होणार बक्कळ कमाई

former NHPC director dragon fruit farming success story : आयआयटीचे माजी विद्यार्थी आणि एनएचपीसीचे माजी संचालक संजीव कुमार यादव यांनी पत्नीसमवेत कानपूरमध्ये ड्रॅगन फ्रूटची शेती सुरू केली. ते स्थानिक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन रोजगारनिर्मितीलाही चालना देत आहेत.
IIT graduate farming success story

IIT graduate farming success story

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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IIT graduate Sanjeev Kumar Yadav farming journey : ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि एनएचपीसीमधील (NHPC) मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर माजी संचालक संजीव कुमार यादव यांनी शेतीची वाट निवडली आहे. आयआयटीचे (IIT) माजी विद्यार्थी असलेल्या यादव यांनी पत्नी शिखा यादव यांच्या साथीने उत्तर प्रदेशातील कानपूरजवळील काक्रहिया गावात ड्रॅगन फ्रूटची व्यावसायिक शेती सुरू केली आहे.

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