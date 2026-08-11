Heart Attack Report: ९० सेकंदांत मिळणार हार्ट अटॅकचा रिपोर्ट, हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी खूशखबर, IIT ने विकसित केला बायोसेंसर

हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी वेगवान निदान आणि आधुनिक उपचारांच्या दिशेने आयआयटी कानपूरने दोन महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित केले आहेत. यामध्ये अवघ्या ६० ते ९० सेकंदांत अहवाल देणारा बायोसेंसर आणि हळद व मधाच्या कोटिंगचा बायोडिग्रेडेबल स्टेंट यांचा समावेश आहे. या संशोधनामुळे भविष्यात हृदयविकाराचे निदान आणि उपचार अधिक वेगाने करण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. आयआयटी कानपूरच्या बायो सायन्स अँड बायो इंजिनिअरिंग विभागातील प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्रा आणि पीएच.डी. संशोधक तमोजीत सांतरा यांनी या तंत्रज्ञानावर काम केले आहे..७-८ तासांचा रिपोर्ट आता दीड मिनिटात?हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होणे किंवा एथेरोस्क्लेरोसिससारख्या स्थितीची तपासणी करण्यासाठी सध्या विविध चाचण्या केल्या जातात. काही प्रक्रियांमध्ये नमुने तपासल्यानंतर अहवाल मिळण्यासाठी अनेक तास लागू शकतात.आयआयटी कानपूरच्या संशोधकांनी विकसित केलेला बायोसेंसर विशिष्ट बायोमार्कर्सची जलद तपासणी करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. या उपकरणाच्या माध्यमातून अवघ्या ६० ते ९० सेकंदांत संबंधित चाचणीचा निकाल मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे रुग्णाची स्थिती तातडीने समजून घेऊन डॉक्टरांना उपचाराबाबत निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते..हळद आणि मधाच्या कोटिंगचा स्टेंटदुसरे संशोधन हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये बसवण्यात येणाऱ्या स्टेंटशी संबंधित आहे. संशोधकांनी हळद आणि मधाचे कोटिंग असलेला बायोडिग्रेडेबल स्टेंट विकसित केला आहे.सामान्यतः रक्तवाहिन्या खुल्या ठेवण्यासाठी धातू किंवा इतर कृत्रिम पदार्थांपासून तयार केलेले स्टेंट वापरले जातात. मात्र, बायोडिग्रेडेबल स्टेंट विशिष्ट कालावधीनंतर शरीरात हळूहळू विघटित होण्याच्या संकल्पनेवर आधारित आहे. त्यामुळे भविष्यात दीर्घकाळ शरीरात कायमस्वरूपी स्टेंट राहण्याची गरज कमी करण्याच्या दृष्टीने हे तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरू शकते.हळद आणि मधातील नैसर्गिक घटकांचा वापर स्टेंटच्या कोटिंगसाठी करण्यात आला आहे. मात्र, या तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष मानवी उपचारांमध्ये वापर करण्यापूर्वी त्याची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता सिद्ध करणाऱ्या आवश्यक चाचण्या पूर्ण होणे गरजेचे आहे..पेटंट प्रक्रिया सुरू; प्राण्यांवर चाचणीसंशोधन पथकाने विकसित केलेल्या या तंत्रज्ञानातील काही घटकांना पेटंट मिळाले असून इतर पेटंटसाठी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. हळद आणि मधाच्या कोटिंग असलेल्या स्टेंटची प्राण्यांवरील चाचणी सुरू करण्यात आली आहे.मानवी वापरासाठी उपलब्ध होण्यापूर्वी नियामक संस्थांच्या आवश्यक मंजुऱ्या आणि क्लिनिकल चाचण्या पूर्ण कराव्या लागतील.वेगवान निदान आणि शरीरात कालांतराने विघटित होणाऱ्या स्टेंटच्या दिशेने आयआयटी कानपूरचे हे संशोधन महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, हे तंत्रज्ञान रुग्णांसाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध होण्यासाठी पुढील चाचण्या आणि नियामक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.