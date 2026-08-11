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Heart Attack Report: ९० सेकंदांत मिळणार हार्ट अटॅकचा रिपोर्ट, हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी खूशखबर, IIT ने विकसित केला बायोसेंसर

IIT Kanpur Develops Rapid Heart Health Biosensor: आयआयटी कानपूरच्या संशोधकांनी ६० ते ९० सेकंदांत विशिष्ट बायोमार्कर्स तपासण्याचे उद्दिष्ट असलेला बायोसेंसर विकसित केला आहे.
Heart Attack Report

Heart Attack Report

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी वेगवान निदान आणि आधुनिक उपचारांच्या दिशेने आयआयटी कानपूरने दोन महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित केले आहेत. यामध्ये अवघ्या ६० ते ९० सेकंदांत अहवाल देणारा बायोसेंसर आणि हळद व मधाच्या कोटिंगचा बायोडिग्रेडेबल स्टेंट यांचा समावेश आहे. या संशोधनामुळे भविष्यात हृदयविकाराचे निदान आणि उपचार अधिक वेगाने करण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. आयआयटी कानपूरच्या बायो सायन्स अँड बायो इंजिनिअरिंग विभागातील प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्रा आणि पीएच.डी. संशोधक तमोजीत सांतरा यांनी या तंत्रज्ञानावर काम केले आहे.

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