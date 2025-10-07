देश

सरकार देतंय तेच औषध लिहून दिलंय, पोलिसांनी डॉक्टरला अटकच कशी केली? IMAचा सवाल

Cough Syrup : खोकल्याच्या विषारी कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशात १४ पेक्षा जास्त मुलांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी औषध लिहून देणाऱ्या डॉक्टरला अटक करण्यात आलीय. आता डॉक्टरच्या अटकेवर आयएमएने प्रश्न उपस्थित केलाय.
IMA Asks Why Arrest Doctor Who Prescribed Government Approved Medicine

सूरज यादव
Updated on

मध्य प्रदेशात कफ सिरप प्यायल्यानं १४ पेक्षा जास्त लहान मुलांचा मृत्यू झाला. तर काही जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी डॉक्टर सोनी यांना अटक करण्यात आली आहे. आता या डॉक्टरच्या बचावासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशन पुढे आले आहे. प्रशासकीय आणि नियामक मंडळांच्या गंभीर बेजबाबदारपणाचा हा परिणाम असल्याचं आयएमएने म्हटलंय. औषध लिहून देणाऱ्या डॉक्टरना अटक हे कायद्याचं अज्ञान दाखवणारं उदाहरण आहे. पीडित कुटुंब आणि डॉक्टर दोघांनाही नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिलीय.

