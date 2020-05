भारताचा पाकला इशारा; इम्रान खान यांची पळापळ

अहमदाबाद : भारताने पाकिस्तानला इशारा दिल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची चांगलीच पळापळ झाली आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांना चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असा इशारा भारताने दिला आहे. त्यामुळे इम्रान खान यांनी टि्वट करुन आपली चिंता व्यक्त केली आहे. हंदवाडामध्ये दोन दिवसात दोन वेगवेगळया घटनांमध्ये कर्नल, मेजरसह एकूण आठ जवान शहीद झाले. यावर भारताने पाकिस्तानला इशारा दिला होता.

इम्रान खान म्हणाले, 'सध्या तणावग्रस्त परिस्थिती आहे. तिचा फायदा घेत, घुसखोरी होत असल्याचा आरोप भारताकडून होण्याची शक्यता आहे. तसेच याच्या आडून भारत पाकिस्तानविरोधात लष्करी कारवाईचा बागुलबोवा उभा करण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान विरोधात लष्करी कारवाईचा बागुलबोवा उभा करण्यासाठी भारत सातत्याने कारणं शोधत आहे. नियंत्रण रेषेवरुन घुसखोरी होत असल्याचा आरोप तथ्यहीन असून भारताच्या खतरनाक अजेंडयाचा भाग असल्याचीही टीका इम्रान खान यांनी केली आहे.

I have been warning the world about India's continuing efforts to find a pretext for a false flag operation targeting Pakistan. Latest baseless allegations by India of "infiltration" across LoC are a continuation of this dangerous agenda.The Indigenous Kashmiri resistance against

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 6, 2020