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Pakistan Political: इम्रान खान यांच्या बहिणीला घरातून ताब्यात घेतले; आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानात कारवाई

Imran Khan Sister Aleema Khan Detained Ahead Of PTI Protest: पीटीआयच्या देशव्यापी आंदोलनापूर्वी अलीमा खान यांना घरातून ताब्यात; इम्रान समर्थकांवर सरकारची कारवाई तीव्र
Pakistan Action Ahead Of PTI Protest Imran Khan Sister Aleema Khan Detained From Her Lahore Home

Pakistan Action Ahead Of PTI Protest Imran Khan Sister Aleema Khan Detained From Her Lahore Home

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाने पुढील आठवड्यात पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, इम्रान यांची बहीण अलीमा खान यांना रविवारी पाकिस्तानी प्रशासनाने अलीमा यांच्या घरातून ताब्यात घेतले.

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