अहमदाबाद : देशातील दुसऱ्या खासगी तेजस एक्‍स्प्रेसचे उद्‌घाटन शुक्रवारी (ता.17) झाले. अहदाबाद-मुंबई मार्गावर धावणाऱ्या या आरामदायी गाडीला गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी यांनी शुक्रवारी (ता.17) सकाळी हिरवा झेंडा दाखविला.

मुंबई मध्य मार्गावरील 'तेजस'मधून प्रवाशांना रविवारपासून प्रवास करता येणार आहे. रेल्वेच्या 'इंडियन रेल्वे केटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशन (आयआरटीसीसी) या उपकंपनीतर्फे ही रेल्वे चालविली जाते. देशातील पहिली तेजस एक्‍स्प्रेस रेल्वे दिल्ली-लखनौ मार्गावर गेल्या वर्षापासून सुरू आहे. तेजस एक्‍स्प्रेस सर्व अत्याधुनिक सुविधा आहे. देशभरात अशा 150 गाड्या सुरू करण्याचे रेल्वे मंत्रालयाचे नियोजन आहे.

Gujarat: The inaugural run of Ahmedabad-Mumbai Tejas Express has been flagged off in Ahmedabad. The commercial run of the Tejas Express will begin on January 19. pic.twitter.com/H8qckOLm6D

