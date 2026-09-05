Inchal Ancient Coins : खोदकामात सापडली पुरातन नाणी, हजार वर्षापूर्वीची असण्याचा अंदाज; ग्रामपंचायतीकडे केली सुपूर्द

बेळगाव : सौंदत्ती तालुक्यातील इंचल गावात बीसीएम वसतिगृहाजवळ व्हीबी-जी-रामजी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या खोदकामादरम्यान मजुरांना १४ पुरातन नाणी सापडली. नाणी स्वतःकडे न ठेवता मजुरांनी ती तत्काळ इंचल ग्रामपंचायत कार्यालयात आणून अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुपूर्द केली. शुक्रवारी काम सुरू असताना जमिनीत ही नाणी आढळून आली. .नाणी सापडल्यानंतर मजुरांनी ती ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा केली. त्यानंतर पंचायत विकास अधिकारी, उपतहसीलदार, ग्राम प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामस्थ तसेच नाणी शोधणाऱ्या मजुरांच्या उपस्थितीत नाण्यांचा पंचनामा केला..Solapur Land Purchase : आता दोन-पाच गुंठ्यांचीही करता येणार जमीन खरेदी घरकुल, विहीर, रस्त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी; पडताळणीनंतर ३० दिवसांत मंजुरी.पंचनाम्यानंतर १४ नाणी अहवाल व कागदपत्रांसह पुढील कार्यवाहीसाठी तालुका पंचायत कार्यालयाकडे सुपूर्द केली आहेत. ग्रामपंचायत विकास अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. ४) अहवाल सादर करून नाणी सक्षम प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती केली आहे..गंगा किंवा विजयनगर काळातील?छायाचित्रांवरून ही नाणी पश्चिम गंगांच्या तळकाड राजवटीतील किंवा विजयनगर साम्राज्याच्या काळातील असल्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त केली आहे. यामध्ये ‘गजपती वराह’, ‘वराह’, ‘पगोडा’ प्रकारच्या सोन्याच्या नाण्यांचा समावेश दिसतो. नाण्यांवर अलंकारिक हत्तीचे चिन्ह आहे. पश्चिम गंगांचे राजचिन्ह मदजल वाहणारा हत्ती असल्याने या प्रकारच्या नाण्यांना ‘गजपती गद्याण’ किंवा ‘गजपती वराह’ संबोधले जात असल्याचे सांगण्यात येते. ही नाणी १० व्या शतकापासून १५व्या शतकाच्या मध्यापर्यंतच्या मध्ययुगीन कालखंडाशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे. प्राथमिक निरीक्षणानुसार ती शुद्ध सोन्याची (अपरंजी) नाणी असल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.