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Inchal Ancient Coins : खोदकामात सापडली पुरातन नाणी, हजार वर्षापूर्वीची असण्याचा अंदाज; ग्रामपंचायतीकडे केली सुपूर्द

14 Ancient Coins Found During Excavation in Inchal : प्राथमिक अंदाजानुसार ही नाणी पश्चिम गंगांच्या तळकाड राजवटीतील किंवा विजयनगर साम्राज्याच्या काळातील असून, पंचनामा करून ती तालुका पंचायत कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली.
Inchal Ancient Coins

Inchal Ancient Coins

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सकाळ वृत्तसेवा
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बेळगाव : सौंदत्ती तालुक्यातील इंचल गावात बीसीएम वसतिगृहाजवळ व्हीबी-जी-रामजी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या खोदकामादरम्यान मजुरांना १४ पुरातन नाणी सापडली. नाणी स्वतःकडे न ठेवता मजुरांनी ती तत्काळ इंचल ग्रामपंचायत कार्यालयात आणून अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुपूर्द केली. शुक्रवारी काम सुरू असताना जमिनीत ही नाणी आढळून आली.

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